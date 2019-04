Promjenljivo oblačno uz povremenu kišu

BANJALUKA - U Republici Srpskoj i Federaciji BiH očekuje se promjenljivo oblačno vrijeme sa smjenom sunčanih i oblačnih intervala i uz povremenu kišu i lokalne pljuskove.

Jutro promjenljivo oblačno, svježije i suvo u većini krajeva, a samo na krajnjem sjeveroistoku ponegdje moguća je kratkotrajna kiša.

Tokom dana zadržaće se promjenljivo oblačno vrijeme uz povremenu kišu i pljuskove sa grmljavinom, koji će biti češći u zapadnim i sjevernim krajevima, saopšteno je iz Republičkog hidrometeorološkog zavoda.

Minimalna temperatura vazduha iznosiće od tri do sedam, na jugu i sjeveroistoku do 10, a najviša dnevna od 16 do 22, u planinama oko 12 stepeni Celzijusovih.

Prema podacima Federalnog hidrometeorološkog zavoda duvaće slab do umjeren vjetar, sjevernog i sjeverozapadnog smjera.