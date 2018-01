Promjenljivo vrijeme

U BiH se u naredna četiri dana očekuje pretežno oblačno vrijeme, povremeno sa slabom kišom ili rosuljom.

Po kotlinama i uz riječne tokove moguća je magla. Jutarnja temperatura od 2 do 7, na jugu od 6 do 10, a najviša dnevna od 8 do 15 stepeni Celzijusa.

Temperatura za veće gradove:

Sarajevo +11 ºC

Banjaluka + 14 ºC

Bijeljina + 10 ºC

Bihać + 14 ºC

Livno + 10 ºC

Mostar + 12 ºC

Zenica + 12 ºC

Trebinje + 12 ºC

Bioprognoza:

Oblačno vrijeme uz povremene padavine kod osjetljivih osoba će uzrokovati pojačane tegobe u vidu neraspoloženja, nesanice i glavobolje. Biometeorološke prilike su relativno nepovoljne, mada bi opšta slika mogla biti nešto ugodnija usljed povremenih kraćih sunčanih intervala.