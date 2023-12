Promovisana monografija "Slatinski izvor znanja"

LAKTAŠI - Učenici i nastavnici JU OŠ "Holandija" Slatina, Laktaši, realizovali su svečanu akademiju povodom obilježavanja 111 godina školstva i promociju monografije u srijedu, 6. decembra 2023. godine.

Kako je istakao Novislav Tepić, direktor ove škole, u dvorani Centra za kulturu, uz veliki broj roditelja, bivših i sadašnjih učenika, nastavnici su ugostili mnogobrojne goste iz kulturnog i javnog života Laktaša i Banjaluke.

"Naš kraj je 1969. godine zahvatio katastrofalan zemljotres. Školski objekat u Slatini bio je potpuno porušen. Holandski novinar Paul Rasela, koji je izvještavao o stanju u tadašnjoj Bosanskoj Krajini, došao je na ideju da pomogne našem narodu, te je po povratku u Holandiju pokrenuo akciju prikupljanja novčanih sredstava za izgradnju nove škole. Prikupio je dio sredstava za gradnju škole. Novi školski objekat je građen tokom 1972. i 1973. godine, da bi 8. decembra 1973. godine bio svečano otvoren. U znak zahvalnosti za ovaj humani gest holandskog naroda naša škola već 50 godina s ponosom nosi naziv Holandija", ispričao je on.

Jubilej kojim se, kako kaže, mogu pohvaliti samo veliki, je 111 godina školstva u Slatini i slatinskom kraju.

"Prva narodna škola građena je u periodu od 1910. do 1912. godine, kada su i prvi učenici, njih stotinak, krenuli u prvi razred", naveo je on te dodao da je od tada pa do danas, preko 11 decenija, školu pohađalo preko 8.000 učenika, vanrednih i redovnih.

"Škola je mijenjala svoje lokacije, oblik i formu, od nekadašnjih tečajeva i masovnog opismenjavanja do današnje moderne škole. Ali nikada nije mijenjala svoju osnovnu viziju i misiju, odnosno nikada nije odustajala od vaspitanja i obrazovanja mladih", pojasnio je direktor ove škole.

Škola je u svojoj bogatoj i dugoj tradiciji, kako kaže, iznjedrila desetine doktora nauka raznih profila, magistara, ljekara svjetskog glasa, ekonomista, inženjera, prosvjetnih radnika i uspješnih privrednika, a iznad svega iznjedrila je dobre i čestite ljude, visokih moralnih vrijednosti.

"Našu školu danas pohađa 380 učenika u tri odvojena školska objekta: područna odjeljenja u Drugovićima i Boškovićima, te centralna škola u Slatini, a sve u modernom školskom objektu, ograđenom, pokrivenom internet mrežom, sa toplom vodom za sve učenike i nastavnike, opremljenim bim projektorima ili smart televizorima u svim učionicama", ispričao je on.

Mogu se, kako navodi, pohvaliti činjenicom da su u prethodnih pet godina objavili dvije monografije: monografiju "Svjetiljka uništila mrak" povodom 150 godina školstva u Drugovićima i "Slatinski izvor znanja" povodom 111 godina školstva u Slatini.

"Monografija 'Slatinski izvor znanja', kao pisani trag, treba da posluži sadašnjim generacijama, a naročito generacijama učenika koji dolaze. Ova monografija treba da nam bude vodilja za budućnost, ali istovremeno i opomena, znak kako se nekad živjelo i radilo, te da nam pomogne da izaberemo što bolji put ka uspješnijoj budućnosti", rekao je Tepić.

U okviru svečane Akademije, o monografiji su govorili autori Živko Vujić i Novislav Tepić, recenzent Dragojla Popović te lektor Nedjeljka Vukičević.

"Ono na što sam najviše ponosan su moje kolege i kvalitetni međuljudski odnosi u kolektivu. Drage moje kolege, zahvalan sam vam i veoma ponosan što sam prvi među jednakima. Djela koja ostaju iza nas svjedoče o našem radu i našim aktivnostima. Zato na našem putu poboljšanja kvaliteta života i rada u školi ne smijemo stati, već moramo nastaviti dalje, još jače i još snažnije, ne radi mene i mojih kolega, već radi njih. Naši učenici zaslužuju samo najbolje, pomozimo im da to i dobiju", zaključio je Tepić.

