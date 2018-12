Pronalazi izgubljene stvari, a u novčanicima traži samo adresu vlasnika

SANSKI MOST - Sanjanin Samir Hukić među svojim sugrađanima je na glasu kao prava poštenjačina jer je dosad pronašao veliki broj dragocjenih stvari i sve ih vratio njihovim vlasnicima.

Nadimak Sale Komunalac zaradio je zbog toga što je zaposlen kao čistač ulica u lokalnom komunalnom preduzeću, a izgubljene stvari najčešće pronalazi upravo zbog prirode posla kojim se bavi.

Kaže kako je posljednjih nekoliko godina pronašao četiri novčanika s novcem i ličnim dokumentima i sve ih vratio vlasnicima.

"Kada pronađem novčanik, nerado zavirujem u njega, ali uvijek pregledam kako bih pronašao ličnu kartu, adresu ili telefon vlasnika. Ako nema nikakvog traga, onda se obratim medijima da oni pomognu", kaže Hukić.

Dodaje kako je posljednji put novčanik pronašao ljetos u gradskom parku i da se u njemu nalazilo mnogo novca, od čega najviše u stranoj valuti. Novčanik je na kraju vraćen vlasniku, a ispostavilo se kako je riječ o Sanjaninu koji već dugo živi i radi u inostranstvu.

Osim novčanika, čisteći sanske ulice često pronalazi razne dragocjenosti i predmete.

"Uglavnom su to ključevi od kuća ili stanova. Nekada pronađem i ključeve automobila, a sve češće pronalazimo mobilne telefone i to ove nove i skupe. S njima je lakše. Pronađem u imeniku nekog ko je blizak vlasniku, pozovem i vratim telefon ili se često desi da vlasnik nazove svoj broj", kaže ovaj sanski poštenjak.

Dodaje kako tu nije kraj spiska stvari koje čisteći ulice u gradu nalazi. Budu tu i lične karte, indeksi, zdravstvene i đačke knjižice, kese sa ljekarskom dokumentacijom, satovi i ostalo.

Hukić kaže kako se vlasnici uvijek obraduju kada im vrati izgubljene stvari i da ga u najvećem broju slučajeva nagrade.

Dodaje kako nikada nije pomislio da zadrži neku od pronađenih dragocjenosti.

"Neki ljudi su se dobro pomučili da zarade taj novac ili kupe neku stvar i bilo bi nepošteno da im se to ne vrati. Ako činiš loše stvari u životu to će ti se obiti o glavu kad-tad", smatra Hukić.

Sanjani ga poznaju kao uvijek nasmijanog dobričinu s kojim često zbijaju šale, a i on ih rado prihvata. Prije tri godine, kada je izvršena reorganizacija preduzeća u kojem je zaposlen, ostao je bez posla i kaže kako mu je to bio najteži period u životu. Ipak, naposlijetku je vraćen na posao, a Hukić je uvjeren kako je to zahvaljujući tome što čini dobra djela i vaseljenskoj pravdi, za koju je uvjeren kako ipak postoji na ovom svijetu.