Pronašao torbicu s novcem i dokumentima pa vratio vlasniku

TREBINJE - Da nije tačna tvrdnja kako danas nema dobrih ljudi govorio i događaj od proteklog vikenda iz Trebinja.

Naime, pronašavši novčanik sa značajnim iznosom novca i dokumentima, Trebinjac Zdravko Anđelić – Šurda kontaktirao je vlasnika i vratio mu izgubljene stvari.

Kako je navedeno, prilikom posjete najjužnijem gradu Srpske, Sarajlija Dragiša Furtula fotografisao je panoramski prikaz grada i sticajem okolnosti ostao bez novčanika.

Kada je sve izgledalo beznadežno, zahvaljujući plemenitosti ovog Trebinjca, neprilikama je došao kraj. Furtula je ovaj događaj opisao na svom facebook profilu.

"Prilikom slikanja panorame Trebinja zaboravim na krovu automobila torbicu sa rezervnim telefonom, dokumentima, određenom sumom novca, koja je pala na prvoj krivini u drugu kolovoznu traku, ja to naravno nisam primjetio, poslije nekoliko kilometara pri izlasku na ručak u restoran primijetim da nema torbice, brzo se vratim na mjesto slikanja, ali od torbice ni traga, vidno razočaran razmišljam od kojeg dokumenta krenuti u novo vađenje, ali onda nevjerovatnim spletom okolnosti koji ni najbolji režiseri ne mogu izrežirati preko Neuma, I Sarajeva pa povratna do okoline Trebinja dolazim do velikog čovjeka i poštenjačine Zdravko-Shurda Andjelic i svega što sam izgubio!!!", napisao je Furtula na Facebooku.

On je svoj status zaključio riječima:

"Živjeće ovaj narod dok postoje ovakvi ljudi".