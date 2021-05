Propao plan poslodavaca iz BiH da nabave vakcine za radnike

BANJALUKA, SARAJEVO - Plan poslodavaca u BiH da nabave vakcine protiv virusa korona za svoje radnike je propao, jer, kako kažu, komercijalna nabavka cjepiva nije moguća.

Iako je više od 200 firmi u BiH početkom marta ove godine iskazalo želju da obezbijede vakcine za svoje radnike i na taj način ih zaštite od kovida-19, nabavka nije uspjela, te se sada, kako ističu, čeka na državne institucije da nastave s nabavkom cjepiva.

Saša Trivić, predsjednik Udruženja unije poslodavaca RS, za "Nezavisne" je rekao da nisu uspjeli da obezbijede vakcine za radnike koje su planirali s obzirom na to da je vidljivo da ni država ne može tako lako da ih nabavi.

"Evidentno je da radnici u proizvodnji još nisu na redu za vakcinaciju, već da su prioritetniji neki drugi građani", rekao je Trivić. Dodao je da im preostaje samo da čekaju da državne institucije nabave vakcine.

Kada je riječ o tome koliki procenat radnika pristaje da se vakciniše, Trivić je kazao da nakon prvih anketa u skorije vrijeme nisu radili takve provjere.

"U prvim anketama je vidljivo da je strah od vakcinacije prisutan među radnicima", naveo je Trivić, dodajući da se nada da će institucije uraditi neki vid edukacije građana kada je riječ o imunizaciji.

Da bi oporavak bh. privrede mogao biti otežan zbog sporog procesa vakcinacije, upozorila je Svjetska banka u svom izvještaju, a Trivić kaže da situacija nije toliko alarmantna kako je to Svjetska banka predstavila.

"Tvrdnja da je ugroženost radnih mjesta 20 do 30 odsto je pretjerana, s obzirom na to da smo prošli kroz dva velika talasa virusa korona. Naravno da nisu nimalo zanemarivi problemi s odsustvom radnika zbog bolovanja ili izolacije, ali to nije u takvoj fazi da će ugroziti radna mjesta", kazao je Trivić.

Dodao je da će poslodavci odnosno preduzeća sigurno imati ekonomsku štetu, ali da smatra da su procjene Svjetske banke ipak pretjerane.

Adnan Smailbegović, predsjednik Udruženja poslodavaca FBiH, kazao je da su poslodavci u tom entitetu imali plan da se nabavci vakcina priključe uz pomoć Vlade FBiH, da isfinansiraju određenu količinu doza koje je ona naručila.

"Međutim, Vlada FBiH još to nije realizovala, još je to u fazi pregovora. Nažalost, nismo taj projekat uspjeli još da realizujemo", rekao je Smailbegović.

Dodao je da komercijalna nabavka vakcina nije moguća, već da to može uraditi samo Savjet ministara BiH ili entitetske vlade.

"Nismo imali većih problema u firmama kada je riječ o virusu korona. Na početku pandemije smo imali nekoliko slučajeva da se zaraza širila u kompanijama, zbog čega su one bile zatvorene nekoliko sedmica", kazao je Smailbegović.

Naveo je da bi vakcinacija mnogo doprinijela posebno kada je riječ o putovanjima, te da je prema anketama, urađenim u nekoliko kompanija prije mjesec dana, oko 60 odsto radnika izjavilo da bi se vakcinisalo.

Postepeno ublažavati mjere u FBiH

Krizni štab Ministarstva zdravstva FBiH predložio je Vladi nastavak postepenog ublažavanja mjera.

Postepeno ublažavanje mjera se odnosi na pomjeranje ograničenja kretanja od 22 do pet časova te dozvoljeno okupljanje do 30 osoba na skupovima na otvorenom.

Na jučerašnjoj sjednici Kriznog štaba konstatovano je da je epidemiološka situacija u FBiH povoljnija u odnosu na prethodne sedmice.