Proslavu Nove godine u BiH diktiraju korona i mjere

BANJALUKA, TUZLA - Da li će bh. građani staru godinu ispratiti, a novu dočekati na trgovima širom zemlje, još se ne zna.

Tradicionalni dočeci uz muziku i vatromet želja su mnogih, ali konačna odluka biće donesena u skladu s epidemiološkom situacijom.

Kada je u pitanju proslava najluđe noći u najvećem gradu Srpske, iz Gradske uprave Banjaluka kažu da planiraju organizovati doček Nove godine, iako u kasi nema dovoljno novca, te da će Banjalučane 31. decembra i 01. januara zabavljati Petar Grašo i Ana Bekuta.

"Grad trenutno nema dovoljno novca, kao što je to bio slučaj prethodnih godina. Intenzivno se traga za rješenjem, a sponzori se već javljaju, te se gradska administracija nada da će uz pomoć sponzora i društveno odgovornih kompanija, koje su ujedno i prijatelji grada, uspjeti da prikupi sredstva kako bi sugrađani, ali i turisti dočekali Novu godinu u Banjaluci, baš kao i prethodnih godina", kazali su za "Nezavisne" iz Uprave grada Banjaluka.

Gradonačelnik Trebinja Mirko Ćurić kaže da oni planiraju organizovati javni doček Nove godine, ali dodaje da sve zavisi od epidemiološke situacije i mjera.

"Mi imamo u planu da organizujemo doček na otvorenom, pošto se to pokazalo kao dobro, jer veliki broj gostiju dođe u Trebinje", kazao je Ćurić.

"Grad pokušava da animira privrednike, vlasnike hotela i restorana, kao što je to bilo i ranije praksa, da se uključe kako bismo mogli to da realizujemo", kaže on.

Ana Bekuta će uvesti Trebinjce i goste našeg grada u Novu 2022. godinu koncertom u centru grada, najavljeno je naknadno iz trebinjske Turističke organizacije.

Iz Turističke zajednice grada Tuzle kažu da prate situaciju te dodaje da mjere, koje su trenutno na snazi u Tuzlanskom kantonu, ograničavaju rad ugostiteljskim objektima do 23 sata.

"Mi se nadamo da ćemo ipak moći napraviti neku vrstu dočeka, ali sad u ovom trenutku ne znamo. Ako ovakve mjere ostanu na snazi, a koje su poprilično stroge, mi nećemo moći, zapravo nećemo biti u prilici da organizujemo doček", ističe Amra Jaganjac, voditeljka Turističkog ureda Turističke zajednice grada Tuzle.

Ona kaže da Turistička zajednica trenutno planira organizaciju manifestacije "Zima u Tuzli", u sklopu koje će biti postavljane mobilne kućice na Trgu slobode za ugostitelje i obrtnike kako bi kreirali sadržaj koji bi imao praznični duh.

Iz Ureda gradonačelnika Mostara takođe kažu da imaju u planu organizovati javni doček. Oni kažu da će program adventa trajati od sredine decembra do početka Nove godine, te da su u toku intezivni razgovori i zaključivanje ugovora sa sponzorima.