Prosvjeti u Srpskoj veće plate za pet odsto

BANJALUKA - Iznos sredstava namijenjenih za plate zaposlenima u oblasti obrazovanja, nauke i kulture, koji se finansiraju iz budžeta Republike Srpske trebalo bi da bude povećan za pet odsto, a u narednim danima treba da se dogovore konkretni obračuni, poručeno je nakon sastanka resornih ministara i predstavnika Sindikata obrazovanja, nauke i kulture.

Ministar prosvjete i kulture Republike Srpske Natalija Trivić istakla je da bi povećanje od pet odsto, na postojeći budžet od 343 miliona KM, koji se izdvaja na godišnjem nivou za plate za zaposlene u osnovne i srednje škole, đačke domove, srednjoškolske centre i zaposlene u oblasti kulture, značilo dodatnih 16 miliona KM godišnje.

“To je okvirni iznos u koji bi predstavnici sindikata i resornih ministarstava trebalo da ukalkulišu povećanje plata”, rekla je Trivićeva novinarima u Banjaluci.

Prema njenim riječima, važno je da je ovo kontinuirani nastavak rada Vlade Republike Srpske na povećanju plata u prosvjeti, te da je ovo treće povećanje plata u posljednje tri godine.

“Smatram da su to dobri strateški pravci Vlade na dobrobit svih zaposlenih u obrazovanju “, dodala je Trivićeva.

Ministar za naučnotehnološki razvoj, visoko obrazovanje i informaciono društvo Srpske Srđan Rajčević izrazio je veliko zadovoljstvo što već treći put za dvije i po godine dolazi do povećanja plata radnicima u oblasti visokog obrazovanja i studentskog standarda.

“Nije lako u vremenu pandemije i globalne krize obezbijediti nešto ovako, ali to pokazuje sposobnost same Vlade, ali dobru saradnju sa sindikatom. To će se sigurno i nastaviti”, rekao je Rajčević.

On je pojasnio da je na sastanku razgovarano o samim principima za povećanje plata, te da se pregovori nastavljaju.

“Krećemo se u okvirima povećanja do pet odsto u odnosu na izdvajanja za plate zaposlenih u cjelokupnom obrazovnom sektoru”, rekao je Rajčević.

Predsjednik Sindikata obrazovanja, nauke i kulture Dragan Gnjatić rekao je da se povećanje odnosi na zaposlene u institucijama obrazovanja, nauke i kulture, koje se finansiraju iz budžeta Republike Srpske.

“Danas smo dogovorili određene smjernice i iznose u okviru kojih treba da se krećemo. Sindikat je na tom istom fonu. Naš nekakav zahtjev je bio da oni radnici koji imaju najmanje plate dobiju procentualno najveći iznos, a oni radnici koji imaju najveće plate, procentualno najmanji iznos, odnosno da to povećanje za sve radnike bude 50 KM”, pojasnio je Gnjatić.

On je dodao da bi to značilo povećanje sredstava za plate za 17,5 miliona KM na godišnjem nivou.

“Vjerujem da ćemo u narednim danima doći do najboljih rješenja kako bi svi radnici bili zadovoljni. Ono što je najvažnije jeste da imamo povećanje plata”, naglasio je Gnjatić.