Prosvjetni radnici inspirišu svojim talentima

Znala sam da se nastavnici u mojoj školi bave slikanjem kao hobijem, ali nisam znala da imaju takav talenat i da je svako od njih naslikao jednu malu galeriju, te da će ova izložba oduševiti toliki broj ljudi, ispričala je za "Nezavisne" Milica Čudić-Nikić, direktorica Osnovne škole "Jovan Cvijić" u Banjaluci, koja je mnoge oduševila svojom idejom da na Savindan napravi izložbu umjetničkih djela nastavnika ove osnovne škole.

Od njih šestoro, jedini školovani slikar je Igor Sredojević, koji u ovoj školi predaje likovnu kulturu. Svi ovi nastavnici sa direktoricom su na Svetog Savu izložili preko 100 svojih umjetnička djela i pobrali simpatije kolega, roditelja, a ponajviše učenika.

Direktorica kaže da je ponosna što u njenoj školi rade prosvjetari koji se bave kreativnim hobijima pored predavanja.

"Bila sam iznenađena kada sam vidjela koliko ih se bave slikarstvom, a naša nastavnica Ivana Sanković pravi divne lutke. Oni to rade stidljivo, ćute, neće da kažu da imaju takav talenat. Pošto sam i sama umjetnik i dugo sam radila kao profesor likovne kulture, oni su od mene tražili savjet, ali kada sam vidjela da oni stvarno to dobro rade, došla sam na ideju da to moraju i drugi da vide", rekla je direktorica.

Dodaje da, iako je i sama bila oduševljena njihovim djelima, nije očekivala da će to privući toliku pažnju i oduševiti nastavnike, njihove kolege, ali i učenike.

"Sveti Sava je bio prosvjetitelj i zato smo i organizovali izložbu radova prosvjetnih radnika baš na dan posvećen njemu", objasnila je Čudić-Nikićeva.

Dodaje da djeca često ne znaju šta njihovi nastavnici rade kada odu kući i da i oni imaju život van škole.

"Htjela sam da pokažem da moji radnici imaju dušu. Mnogi misle da nastavnik biologije, hemije ili učitelj nema veze sa umjetnošću. U stvari, oni su jako talentovani i ovo je samo početak", sa smješkom govori Čudić-Nikićeva.

Istakla je da već razmišlja o jednoj većoj izložbi u koju bi bile uključene i druge osnovne škole u Banjaluci.

"Razgovarala sam sa kolegama direktorima da napravimo jednu zajedničku izložbu radova svih prosvjetnih radnika u osnovnim školama u Banjaluci. Oni su oduševljeni idejom, ako uspijemo to organizovati, voljeli bismo to prirediti za Dan grada, a nadamo se da ćemo radove izložiti u Banskom dvoru", iskrena je Čudić-Nikićeva.

Snežana Koljančić, nastavnik biologije i hemije, kaže da je oduvijek voljela da crta za svoju dušu, ali da svoje radove nikada nije izložila.

"Crtanje me oduvijek opušta i stvara mi lijep osjećaj. Predajem prirodne nauke i najviše volim crtati prirodu. Voda i cvijeće su najčešći motivi mojih djela", kazala je Koljančićeva.

Dodaje da bi njeni radovi najvjerovatnije ostali skriveni iza ormara u stanu da direktorica nije imala originalnu ideju.

"Sve dok mi direktorica nije predložila izložbu i rekla da imam talenat, bila sam nesigurna da li to dobro radim, samo sam znala da me slikanje usrećuje", rekla je Koljančićeva, koja je na Savindan izložila svojih 15 radova.

Jadranka Šuković, učiteljica u ovoj školi, slično kao i njena koleginica kaže da je talenat otkrila davno, te da to radi isključivo iz ljubavi prema crtanju, a slikanjem se počela baviti tek zadnje dvije godine.

"Talenat sam otkrila davno, ali nažalost nisam imala priliku da se školujem u tom smjeru. Prije dvije godine sam počela da slikam i izrađujem magnete koje sam plasirala u Sloveniji, takođe sam pravila nakit. Međutim, u svemu tome sam bila nesigurna i samokritična, dok direktorica nije vidjela moje radove i to mi je dalo vjetar u leđa", rekla je Šukovićeva.

Dodaje da su motivi njenih slika različiti, ali da najviše voli da slika cvijeće, a odskoro i portrete, te da je na izložbi pokazala 16 svojih radova.

"Direktoričino mišljenje mi puno znači jer je likovnjak i jako me ohrabrila da od sada svoje radove češće izlažem", kazala je Šukovićeva.

Arjana Salčinović, nastavnica hemije, kaže da se u likovnu umjetnost zaljubila još u osnovoj školi, te da su joj baš časovi likovne kulture bili omiljeni.

"Posao kojim se bavim nema veze sa slikanjem, ali sam oduvijek imala sklonost ka tome i 2006. godine sam odlučila da, u Omladinskom centru 'Zdravo da ste' u Banjaluci produbim svoj talenat na časovima crtanja", rekla je Salčinovićeva.

Dodaje da je tokom dva mjeseca časova naučila kako da sjenči, ali da joj to nije bilo dovoljno pa je kod kuće nastavila da slika i sa bojama.

"Moji su motivi priroda, pejzaži, rado crtam i portrete. Često fotografišem nešto što mi se svidi pa onda to kasnije nacrtam", kazala je Salčinovićeva.

Priznaje da ranije nije imala samopouzdanja sve dok nije pokazala svoje radove kolegama, koji su čak htjeli da kupe njene radove.

"Sve svoje ozbiljnije radove sam poklonila pa je problem nastao kada je trebalo da donesemo svoje radove na izložbu, morala sam da sakupim slike koje sam podijelila, što je bilo nezgodno. Ali uspjela sam sakupiti sedam djela, koje sam u školi predstavila", kroz smijeh priča nastavnica hemije.

Sve tri dodaju da su, nakon izložbe, najponosniji njihovi učenici, koji će, sigurne su, sada i sami imati više smjelosti da pokažu svoje talente.

"Sada mi često priđu učenici nakon nastave i podijele sa mnom da i oni, kao i ja, stidljivo slikaju kod kuće. Sigurna sam da će ih ovo ohrabriti da i sami počnu slikati i pokazivati svoje radove", kazala je Koljančićeva.

Učiteljica Šuković kaže da su nakon izložbe učenici imali zanimljive komentare.

"Učenici su mi nakon izložbe rekli: 'Jao, pa Vi, učiteljice, možete svoje radove prodati i zaraditi novac. A imali smo i slučaj brata i sestre, gdje je dječaku razrednica koleginica Snežana, a njegovoj mlađoj sestri sam ja učiteljica. Njih dvoje su se posvađali ko bolje slika - koleginica Snežana ili ja", sa smješkom je ispričala učiteljica.

Ove tri prosvjetne radnice su saglasne u jednom, da kao amaterski slikari nikada ne bi same imale hrabrosti niti priliku pokazati svoje radove, te da su zahvalne direktorici škole što im je ukazala da imaju talente koje vrijedi podijeliti sa drugima. Tokom ove samostalne izložbe svoje umjetničke radove izložili su Milica Čudić-Nikić, Igor Sredojević, Ivana Sanković, Snežana Koljančić, Arijana Salčinović i Jadranka Šuković.