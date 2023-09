Protest zdravstvenih radnika ispred Vlade KS: Traže povećanje plata (VIDEO)

SARAJEVO - Protest sindikata zdravstva održava se ispred zgrade Vlade Kantona Sarajevo.

Zdravstveni radnici su se pojavili s transparentima na kojima, između ostalog, piše "Budućnost pripada mladima", "Specijalizacije mladim ljekarima", "Doktora je sve manje, bolesnih sve više", "U zdravstvu su minuti važni, a satnice mizerne", "Izliječimo zdravstvo...

Traže povećanje plata na 3,28 KM po satu, a sada iznosi 2,76 KM.

"Vidite evo stvarnu sliku zdravstva Kantona Sarajevo i ozbiljnost resornog ministarstva pa i Vlade KS sa pregovaračkim timom", kazao je Senad Sadiković, predsjednik Sindikata radnika u zdravstvu.

O tvrdnjama ministra zdravstva KS Harisa Vranića rekao je da je izneseno niz netačnih stvari.

"Nije bila korekcija koeficijanata nego korekcija satnice na nivou KS. To je jedini zahtjev radnika zdravstva. Oni su iznijeli visine naših plata što isto tako nije tačno. Osnovna plata medicinske sestre u KS iznosi 1.275 KM, a oni su iznijeli primanja sa dodacima, pripravnostima, prekovremenim satima. Danas ili sutra ćemo sjesti za sto i odrediti datum objave generalnog štrajka. Dakle, nakon odluke 10 dana će biti objavljen generalni štrajk. To će za pacijente značiti da smo do sada u svim štrajkovima radili 80 posto posla, međutim ovaj će biti puno rigorozniji. Sveli smo naše sporazume o radu za vrijeme štrajka na što manje članova, tako da će sigurno naši trijažni punktovi biti ispred svake zdravstvene ustanove gdje će se vršiti trijaža pacijenata gdje će biti odlučeno kome će biti pružena usluga i kome je potrebna", istakao je Sadiković, prenosi Avaz.

Uoči najavljenih protesta jutros je konferenciju za medije imao premijer KS Nihad Uk i ministar zdravstva Haris Vranić i Muamer Kosovac, direktor Zavoda zdravstvenog osiguranja (ZZO)KS koji su rekli da u ovom momentu ne mogu ispuniti zahtjeve sindikata.

U znak podrške kolegama u zdravstvu, na proteste su stigli i iz sindikata prosvjetnih radnika.