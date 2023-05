Protiv HPV-a vakcinisane 564 osobe u Srpskoj

BANJALUKA - Za nešto više od mjesec dana, otkad je počela vakcinacija protiv humanog papiloma virusa (HPV) u Republici Srpskoj, 564 građana je primilo ovu vakcinu.

Potvrdili su ovo za "Nezavisne novine" iz Instituta za javno zdravstvo Republike Srpske, te dodali da, od navedenog broja, 480 su djeca uzrasta od 11 do 14 godina koja imaju pravo na besplatnu vakcinu.

"Najviše djece vakcinisano je u Banjaluci, što je i očekivano s obzirom na broj stanovnika", rekla je za "Nezavisne novine" Milka Mrđa, stručna saradnica za odnose s javnošću u Institutu za javno zdravstvo Republike Srpske.

Prema njenim riječima, a s obzirom na to da je tek početak vakcinacije HPV vakcinom, koja je počela 31. marta, očekuje se da će i zainteresovanost građana biti veća u narednom periodu.

Pojašnjava da vakcinacija protiv humanog papiloma virusa te skrining i liječenje prekanceroznih lezija predstavljaju dvije komponente strategije za prevenciju karcinoma grlića materice.

"HPV vakcine su bezbjedne i efikasne, o čemu svjedoče brojne studije i podaci iz zemalja koje su ranije započele sa vakcinacijom protiv HPV-a i koje su gotovo eradikovale karcinom grlića materice", rekla je Mrđa.

Kako kaže, infekcija humanim papiloma virusom (HPV) je najčešća polno prenosiva infekcija, a oko 80 odsto muškaraca i žena se inficira njime u nekom trenutku svog života, dok je infekcija najčešća među seksualno aktivnim muškarcima i ženama do 25 godina, međutim prisutna je i u starijim dobnim grupama.

"Postoji više od 100 tipova HPV-a, ali samo neki od njih, tzv. visokorizični tipovi izazivaju nastanak karcinoma. Karcinom grlića materice je najčešći tip karcinoma uzrokovan HPV-om i peti najčešći tip karcinoma kod žena u Evropi, gdje svake godine zbog te bolesti umre više od 28.000 žena. Neki od polno prenosivih tipova HPV-a takođe mogu dovesti do karcinoma anusa, vulve, vagine, penisa ili grla, kao i do nastanka genitalnih bradavica - stanja koje je izuzetno neugodno, ometa kvalitet života, nekada može ugroziti polne funkcije i muškarca i žene", istakla je Mrđa i dodala da vakcinacija protiv HPV ima najveći efekat ako se sprovede prije nego što dođe do zaražavanja virusom, dakle prije polne aktivnosti.

"Iako se mogu vakcinisati i stariji, jer ne postoji gornja granica za vakcinaciju protiv HPV-a, efikasnost vakcine u sprečavanju nastanka karcinoma i kondiloma, koje izaziva devet tipova humanog papiloma virusa protiv kojih je vakcina namijenjena, najveća je kada se primi u mlađoj dobi, odnosno ispod 15 godina", kazala je ona i dodala da se u skladu s tim vakcinacija i preporučuje i obezbjeđuje upravo u dobi 11 do 14 godina.

Podsjećamo, prethodno su iz Ministarstva zdravlja i socijalne zaštite RS kazali da će Vlada Republike Srpske u naredne tri godine obezbjeđivati po 10.000 doza HPV vakcine, koje će biti besplatne za djevojčice i dječake uzrasta od 11 do 14 godina.