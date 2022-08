Prva banka humanog mlijeka biće spremna od septembra

BANJALUKA - Očekujemo da će projekat "Adaptacija i opremanje prostora banke humanog mlijeka i polikliničkog dijela Klinike za dječije bolesti", koji je započet krajem marta ove godine, biti finalizovan početkom septembra.

Rečeno je to za "Nezavisne novine" iz Univerzitetskog kliničkog centra Republike Srpske (UKC RS), gdje će dugo očekivana prva banka humanog mlijeka u Srpskoj biti smještena.

"Završeni su radovi na mašinskoj fazi (klimatizacija, ventilacija i grijanje), elektrofazi, kao i većina građevinskih radova, postavljene su unutrašnja i vanjska stolarija te urađeni novi pregradni zidovi. Trenutno se radi moleraj, a ostalo je da se urade podovi i unesu namještaj i oprema", precizirali su iz UKC RS.

Kako dodaju, vrijednost kompletnog projekta prve banke humanog mlijeka u Republici Srpskoj i odvajanja polikliničkog od stacionarnog dijela Klinike za dječije bolesti UKC RS je oko 1.500.000 KM, od čega je 676.735 KM prikupljeno za banku humanog mlijeka. To što se radovi privode kraju obradovalo je Milevu Mirović Tanić, predsjednicu Udruženja roditelja prijevremeno rođene djece "Mrvice". "Bili smo srećni kada se krenulo u tu priču pod visokim pokroviteljstvom predsjednice Republike Srpske Željke Cvijanović, jer je to ono što je potrebno bebama koje su na UKC RS. To su bebe koje su prijevremeno rođene, kojima je, da ne bi imale probleme u nastavku života, potrebno majčino mlijeko. To je veoma važan projekat i drago mi je što je realizacija u toj fazi", rekla je Mirović Tanićeva. U izjavi za "Nezavisne novine" ona ističe da je zadovoljna i srećna te da jedva čeka otvaranje ove banke. "Nadamo se da će se majke, koje su rodile terminsku djecu i koje će roditi u avgustu i septembru, prijaviti da doniraju svoje mlijeko. Svakako će udruženje raditi promociju dojenja i promociju doniranja mlijeka. Zaista me iznenadila vijest i srećna sam, naravno", istakla je Mirović Tanićeva. Sredstva za osnivanje prve banke humanog, majčinog, mlijeka u Srpskoj prikupljena su, podsjetimo, u sklopu humanitarne akcije "S ljubavlju hrabrim srcima" krajem 2020. godine. Naime, prva banka humanog mlijeka u Srpskoj se osniva s namjerom da se prijevremeno rođenoj i teško bolesnoj djeci, kojoj nije dostupno majčino mlijeko, osigura donirano humano, majčino mlijeko. Inicijator humanitarne akcije i projekta osnivanja banke majčinog mlijeka je Udruženje roditelja prijevremeno rođene djece u RS "Mrvice". Podsjetimo, prema odranije dostupnim informacijama, uspostavljanje prve banke humanog mlijeka, koja bi trebalo da se nalazi u sklopu Klinike za dječje bolesti UKC RS, usporio je tender raspisan za sređivanje dodatnog prostora.