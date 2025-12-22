Prva konferencija žena Ujedinjene Srpske: Vratiti u proceduru zakon o femicidu

​U Banjaluci je održana Prva konferencija žena Ujedinjene Srpske, u organizaciji Aktiva žena US, pod nazivom "Žene kao stub razvoja i vrijednosti društva".

Konferenciju je otvorila predsjednica Aktiva žena Mirela Kajkut-Željković, dok je uvodno izlaganje održao dr Nenad Stevandić, predsjednik Ujedinjene Srpske i predsjednik Narodne skupštine Republike Srpske, naglasivši značaj uloge žena u izgradnji stabilnog i odgovornog društva.

Stevandić istakao je da je počastvovan načinom na koji stranka pristupa ulozi žena u društvu.

"Danas razgovaramo o ženama u nauci, u preduzetništvu, o femicidu... Mislim da je ovo prvi put da neko na sveobuhvatan način to organizuje. Naravno, sve to radimo zato što imamo toliko uspješnih žena, danas je ovdje više od 40 žena koje se nalaze na određenim funkcijama“, rekao je Stevandić.

On je naglasio da je važno otvoriti tu „nišu“ koja u javnom diskursu navodno ima poštovanje prema žena, dok istovremeno dozvoljava njihovo ugrožavanje i targetiranje.

"Možemo da čujemo mnoga verbalna poštovanja, ali je tretman žena drugačiji u životu nego u medijskim izjavama. Želimo i tu razliku na neki način da popravimo. Zahvalan sam našim dragim damama što su pokrenule to pitanje, a ja sam bio u mogućnosti da ga učinim javnim“, rekao je Stevandić.

On je naglasio da je stav Ujedinjene Srpske prema ženama isti od osnivanja.

"Možda u ovih deset godina nisu nastale značajne promjene u percepciji društva. Bilo je mnogo verbalne priče o položaju žena, ali je sve ostalo isto“, rekao je Stevandić.

Kao primjer targetiranja naveo je Nikolinu Šljivić, poslanika u Narodnoj skupštini Republike Srpske, koja je nedavno pojačala Klub poslanika US.

"Stvorila je vlastiti biznis, ostvarila se kao žena i majka, plaća porez državi, a uspjela je i da se politički ostvari. Da je neki muškarac imenovan na njenu funkciju, niko ne bi napravio nikakav problem, ali je činjenica da smo se osjetili kao da se nalazimo u Siriji, gdje žene treba da budu predmet targetiranja, ako su uspješne“, dodao je Stevandić.

On se založio za vraćanje u parlamentarnu proceduru Prijedloga zakona o zaštiti od nasilja u porodici i nasinja prema ženama u Republici Srpskoj, koji na poseban način tretira femicid.

"Spremajući se za ovu konferenciju, pronašli smo medijske naslove „Kako tući ženu, a da se ne vide masnice“. Ako je neko uspio da to stavi u naslov, to nije samo senzacionalizam, to je i stanje svijesti. Vjerujem da žena, kao biloško savršenstvo, zaslužuje veće poštovanje, ali ne samo formalno i deklarativno. Takvo poštovanje služi samo za marekting. Targetiranje je uvijek znak neostvarenosti, ljubomore, tihe patnje. Takvi ne mogu da pomognu svojoj sujeti jer nas je više. U Ujedinjenoj Srpskoj se nalazi, ne samo najveći broj žena na pozicijama, nego i uspješnih žena, na čemu vam čestitam“, poručio je Stevandić.

Predsjednica Aktiva žena US Mirela Kajkut-Zeljković istakla je da je centralni događaj današnje Prve konferencije žena bila diskusija o ulozi žena u nauci, preduzetništvu, ekonomiji.

"Posebno želimo da naglasimo zaštitu žena. Zakon o kome smo raspravljali u proteklom periodu, a koji je povučen iz procedure, neophodno je da se što prije vrati u parlamentarnu proceduru, jer svjesni smo dešavanja koje društvo više ne može da toleriše. Sa ovog skupa želimo da poručimo da je, što se tiče Aktiva žena US, nulta tolerancija nasilja nad ženama“, rekla je Kajkut Zeljković.

Ona se zahvalila svim aktivima žene Ujedinjene Srpske i njihovim članicama koje su se odazvala današnjoj konferenciji.

"Prošlog mjeseca obilježili smo deset godina postojanja i rada Ujedinjene Srpske. Ovo je nezvanična proslava desetogodišnjice Aktiva žena US“, rekla je Mirela Kajkut Zeljković.

U okviru panel diskusije učestvovale su Nikolina Šljivić, Suzana Šalić, dr Mirela Kajkut-Željković, Vesna Vipotnik i Mira Berić, govoreći o ženama u preduzetništvu, ekonomiji, nauci, institucijama i zaštiti života i dostojanstva žena.

Poruka konferencije je jasna: Ujedinjene žene – stabilno društvo.