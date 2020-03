Prva odluka novog Kriznog štaba: FBiH nabavlja 170.000 testova

SARAJEVO - Novi Federalni štab civilne zaštite održao je večeras prvi sastanak u Sarajevu gdje su donijete ključne odluke vezane za krizu uzrokovanu virusom korona u Bosni i Hercegovini.

Na današnjoj 7. vanrednoj sjednici FŠCZ, uz prethodnu saglasnost Vlade FBiH, donijeta je Odluka o nabavci materijala i opreme u uslovima pogoršane epidemiološke situacije uzrokovane pojavom koronavirusa (COVID 19) u vrijednosti od 7.128.012,00 KM.

Radi se o nabavci zaštitnih maski, dezinfekcionog sredstva, zaštitnih rukavica, zaštitnih odijela, zaštitnih naočala i 170 hiljada testova za detekciju koronavirusa pod nazivom "nCov-2019 all in one test/kit/RNA".

Podsjetimo da je u prethodnim najavama bilo riječi o 150.000 testova koji bi trebali doći u BiH ove ili sljedeće sedmice.

Dalje, usvojen je prijedlog za poduzimanje hitnih mjera na reduciranju broja graničnih prielaza na kojima je osigurana dvadesetčetverosatna sanitarna kontrola federalnih inspektora upućen je prema Savjetu ministara Bosne i Hercegovine.

Na današnjoj sjednici FŠCZ donijeta je i naredba u kojoj se iz naredbe od 21. marta, od zabrane kretanja građana na području Federacije BiH u periodu od 18 do 5 sati, izuzimaju i vozači teretnih vozila u domaćem i međunarodnom transportu.

Izuzetak iz ove Naredbe odnosi se na domaće i strane državljane, vozače teretnih vozila koji su dužni posjedovati Potvrdu o angažovanju vozača, sa navedenim datumom i vremenom početka angažovanja, kojom dokazuje poštovanje mjere izolacije.

Štab u prethodnom sastavu brojao je 21 člana i kao takav nije se pokazao efikasan kada je bilo potrebno donošenje hitnih Odluka koje će zaštiti stanovništo i obezbijediti svu potrebnu medicinsku opremu.

Zbog toga je Vlada FBiH smanjila broj članova Štaba na devet, računajući da članovi Štaba moraju biti iz institucija koje su u ovom trenutku najrelevantnije za donošenje ovih odluka.

