Prvi Bingo plus u Bijeljini

BIJELJINA - Na radost posjetilaca i kupaca, svoja vrata ponovo je jutros otvorio renovirani market Bingo u centru Bijeljine. Radi se o prvom Bingo plus marketu u Bijeljini, smještenom u prizemlju tržnog centra Emporium.

Ovoga puta market je obogaćen i novim asortimanima, pa je to mjesto na kojem će posjetioci svakodnevno moći kupiti različite i svježe namirnice. Osim toga, tu je i gastro odjel, pekara, poslastičarnica, mesnica, kao i dio sa svježim voćem i povrćem. Ovo je idealno mjesto za sve one koji su ujutro zaboravili spremiti svoj doručak, ali i za sve one koji žele spremiti brzo ručak ili večeru, jer na jednom mjestu kupci mogu kompletirati obroke, od gotovih jela, pa do slastica.

Tatjana Paunoski, rukovodilac službe marketinga Bingo, istakla je važnost ponude na svježim odjelima. "U vrijeme kada je život užurban, a ponuda namirnica raznolika, naš Plus format trgovine pokazao se kao odličan za svakodnevne kupovine gotovih jela, ali i svježih namirnica, na čemu nam i jeste fokus. Cilj nam je ponuditi kupovinu u ugodnom ambijentu uz pristupačne cijene i bogat asortiman. Sigurni smo da će kupci ovdje pronaći sve što im je svakodnevno potrebno, naročito jer sada imamo gastro odjel, proširen odjel delikatesa i mesnice, te pekaru".

Povodom otvorenja, Bingo je pripremio poklon pakete, kao i besplatne kupovine za one najsretnije posjetioce, a organizovali su i degustacije te akcijske ponude. Sada će svakodnevna kupovina biti mnogo lakša i brža, a u odabiru će kupcima biti na raspolaganju i prošireni tim kojeg čine 33 uposlenika.

Podsjećamo, da je ovaj objekat u okviru robne kuće Emporium, jedna od trgovina nekadašnjeg Interexa, koji je kompanija Bingo akvizirala krajem 2014. godine. U martu ove godine, market je zatvoren zbog renoviranja, a za kupce je ponovo otvorio svoja vrata 20. aprila 2022. godine.

Ukupno u Bingovoj maloprodajnoj mreži danas ima deset marketa Plus formata, a u trgovačkom centru Emporium je otvoren prvi takav market u Bijeljini.