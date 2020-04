Prvi migranti smješteni u Lipu, Srbi ogorčeni

BIHAĆ - Policija Unsko-sanskog kantona u kamp Lipa kod Bihaća prebacila je prvih oko 120 migranata, a Srbi iz tog kraja još jednom su poručili da je to neprihvatljivo i da im kantonalne i vlasti FBiH i time pokazuju da nisu dobrodošli.

Migranti, koji su smještaj pronašli na stadionu FK Jedinstvo u Bihaću, u ranim jutarnjim časovima autobusima su odvezeni u novoformirani kamp, gdje su prvo obavljeni zdravstveni pregledi, a kako je rekao Nermin Kljajić, ministar unutrašnjih poslova USK, svaki dan će biti prebacivane grupe od po 150 migranata, upravo zbog zdravstvenih pregleda.

Nermina Ćemalović, ministarka zdravlja USK, rekla je da je prvi dan pregledano više od 100 migranata i da je kod dvije osobe ustanovljena povišena temperatura te da su ti ljudi odmah izolovani u posebne šatore, a shodno preporuci, biće testirani i na virus korona.

"Kamp Lipa sadrži svu potrebnu infrastrukturu kako bi se korisnicima pružile osnovne humanitarne potrebe u vidu smještaja, hrane, higijene, sanitarija i medicinske njege", saopštili su iz Vlade Unsko-sanskog kantona.

Inače, kamp Lipa, kapaciteta za smještaj oko 1.000 osoba, nalazi se na području srpskog sela Lipa kod Bihaća i okružen je selima u kojima žive Srbi, zbog čega su se njihovi predstavnici i pobunili, najavljujući da će odmah nakon što se smiri situacija sa virusom korona organizovati proteste pred samim kampom.

Nebojša Radivojša, načelnik opštine Glamoč, rekao je da se radi o nekorektnom potezu vlasti Unsko-sanskog kantona i Federacije BiH koje su iskoristile trenutak kada se cijeli svijet bori protiv virusa korona, dok je Milorad Gligić, načelnik opštine Bosansko Grahovo, ocijenio da je to poruka Srbima da nisu dobrodošli na svoja vjekovna ognjišta.

Gligić je rekao da su Srbi iz Livanjskog kantona spremni da dođu u Lipu i organizuju proteste, ako je potrebno.

"Za građane BiH zakon treba da je isti, ali očigledno pojedinci ga krše i za njih ovo ne važi. Izmještanjem migranata iz Bihaća u selo Lipa krše se odluke Vlade FBiH koje su donesene u vrijeme epidemije virusa korona, ali očigledno to sada nije bitno", rekao je Gligić.

I Dušica Runić, načelnica opštine Drvar, kaže da je smještanje migranata u srpsko selo Lipa novi udarac srpskom narodu u FBiH te da oni koji su tako odlučili ne misle dobro ni Bošnjacima ni Srbima koji žive na tim prostorima.

Iz Odbora za zaštitu prava Srba u Federaciji BiH povodom prebacivanja prve grupe migranata u kamp Lipa pisali su i Miloradu Dodiku, srpskom članu Predsjedništva BiH, od kojeg traže pomoć, pozivajući da se zajedno suprotstave težnjama čiji je cilj da se u potpunosti uništi srpska zajednica u homogenim sredinama.

Episkop bihaćko-petrovački i rmanjski Sergije rekao je da je indikativno da se nije mogla naći nijedna druga lokacija, a da ne remeti ono preostalo zrno poštovanja prema bihaćkim Srbima koji su, kako kaže, bezmjerno stradali.

"Zar se na području grada Bihaća, gdje Bošnjaci danas čine 88 odsto stanovništva, čovjekoljublje mora iskazati baš u srpskom selu? Zar nema drugog sela, mjesta i objekta, pa da svi budemo zadovoljni, kao i oni kojima je potrebna naša pomoć? Ili, da li uspon srpsko-bošnjačkih odnosa vrijedi narušavati zbog volje političkih stratega iz bijelog svijeta", upitao je vladika Sergije.

Radončić: Kampanja za "izbacivanje" migranata

Fahrudin Radončić, ministar bezbjednosti BiH, rekao je da BiH mora napraviti situaciju da migrante deložira.

"Mnogi su mislili da je to humanitarno pitanje, napokon su svi shvatili da je to sigurnosno pitanje. Ova zemlja ne može podnijeti 7.000-8.000 migranata i to ozbiljno utiče na komoditet naših građana i ja ću već ove sedmice započeti kampanju zasnovanu na zakonu da se priprema plan njihove repatrijacije, odnosno njihovog izbacivanja iz BiH. Namjerno koristim taj izraz jer nisu ovdje u pitanju ratni migranti, ovdje su u pitanju ilegalni ekonomski migranti iz Pakistana, Afganistana i mnogih zemalja koje se bogatije od BiH", rekao je Radončić.