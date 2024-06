Prvi put u Srpskoj o bezbjednoj vožnji trotineta

BANJALUKA - S obzirom na to da se slabo poštuju propisi koji važe za električne trotinete, a dešavaju se i nezgode na njima, potrebno je što više edukovati građane, ističu stručnjaci, a prvi put u Srpskoj u ponedjeljak, 1. jula, počinje kampanja "Vozite bezbjedno električne trotinete", s ciljem smanjenja konflikata i saobraćajnih nezgoda.

Inače, ovu kampanju sprovodi Auto-moto savez Republike Srpske (AMS RS), a uključeno je i Ministarstvo saobraćaja i veza RS, te Agencija za bezbjednost saobraćaja RS, kako bi se što više edukovali građani o pravilnom korištenju trotineta.

Jovana Lolić, portparolka AMS RS, za "Nezavisne" kaže da su kampanju "Vozite bezbjedno električne trotinete" zakazali za jul i avgust, kako bi skrenuli pažnju na upotrebu trotineta, a koji su sve zastupljeniji kod nas u saobraćaju.

"Zakonska regulativa se skoro i ne poštuje, mnogi nisu dovoljno upoznati koja su pravila i propisi, tako da ćemo o tome govoriti, a sve s ciljem smanjenja konflikata i saobraćajnih nezgoda. Prvi put pokrećemo ovu kampanju, a biće zvaničnici iz Ministarstva saobraćaja i veza, te grada. U ponedjeljak zvanično počinjemo sa tom aktivnošću, koja će trajati tokom cijelog jula i avgusta širom Republike Srpske, u organizaciji naših 48 društava", kazala je Lolićeva.

Milija Radović, v.d. zamjenika direktora Agencije za bezbjednost saobraćaja RS, kaže da je primjetno da je sve više saobraćajnih nezgoda sa učešćem trotineta i da bi s te strane trebalo raditi na preventivnim kampanjama, kako bi se povećala bezbjednost vozača lakših električnih vozila, odnosno trotineta.

"Agencija za bezbjednost saobraćaja nije u mogućnosti da sprovodi neku obimniju kampanju, a kako bi se skrenula pažnja koje su to sve opasnosti koje sa sobom nosi vožnja trotineta. Tu prije svega mislimo na kretanje površinama koje nisu namijenjene za trotinete, a dešava se da većina korisnika registruje trotinet za brzine do 25 km/h, dok će mali broj njih registrovati do šest km/h. No, onda se trotinetima koji su registrovani do 25 km/h kreću površinama koje zakonom nisu predviđene za kretanje, kao što je trotoar, pa tada dođu u konflikt sa pješacima, jer su pješaci ugroženi od vozača trotineta", pojašnjava Radović.

No, kako kaže, teško je to kontrolisati, jer neće tek tako MUP RS staviti radar na trotoar i mjeriti brzinu kretanja trotineta na njemu.

"Ono što MUP može, a i radi, jeste da utvrdi za koju brzinu je taj trotinet registrovan, pa ako je registrovan za brzinu do 25 km/h, a vozi trotoarom, tada se izriču kazne. Mi nemamo podatke koliko je njih registrovano, no registracija košta 20 KM, pa tako da nema opravdanja da ga ne registruju. Ipak, imamo i taj problem da mlađi od 14 godina voze trotinet, a takođe i njih kontroliše MUP, s tim da je obavezna i kaciga prilikom vožnje trotineta", dodaje on.

Prema njegovim riječima, poseban problem je prelazak ulice trotinetom, "jer na trotinetu i u vožnji se može preći ulica samo tamo gdje je obilježen prelaz biciklističke staze preko kolovoza, a na svim ostalim pješačkim prelazima vozač trotineta mora sići i pregurati ga pored sebe preko pješačkog".

Inače, trotineti se registruju u ovlašćenoj osiguravajućoj kući, gdje se rade tehnički pregledi, a gdje dobiju naljepnicu izdatu od Ministarstva saobraćaja i veza RS.

Pratite nas na našoj Facebook i Instagram stranici, kao i na X nalogu.