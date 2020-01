Prvi smrtni slučaj zbog gripa ove godine u RS

BANJALUKA - Univerzitetski klinički centar (UKC) u Banjaluci prijavio je smrtni ishod pacijenta oboljelog od gripa, koji je bio pozitivan na virus gripa tipa A, saopšteno je iz republičkog Instituta za javno zdravstvo.

UKC je ovaj slučaj prijavio 29. januara, a riječ je o osobi starije životne dobi sa višestrukim pridruženim oboljenjima.

U Republici Srpskoj su tokom prošle sedmice domovi zdravlja prijavili 4.705 akutnih respiratornih infekcija, te 821 oboljenje slično gripu, dok je u bolnicama prijavljeno 27 oboljelih od teške respiratorne infekcije, navodi se u saopštenju.

Od 20. do 26. januara među oboljelima od teške akutne respiratorne infekcije 12 ih je prijavljeno u UKC-u u Banjaluci, devet u dobojskoj bolnici, četiri u bolnici Bijeljina i dva u bolnici Trebinje.

Iz Instituta za javno zdravstvo Srpske navode da je od početka sezone 1. oktobra prijavljeno ukupno 60.912 akutnih respiratornih infekcija, 9.718 oboljenja sličnih gripu i 193 teške akutne respiratorne infekcije.

Od početka sezone najveću učestalost prijavljivanja oboljenja sličnih gripu imala je regija Istočno Sarajevo, a najmanju Bijeljina i Zvornik, dok je najviše slučajeva teške akutne respiratorne infekcije od početka sezone prijavljeno u dobojskoj bolnici.

Najveći broj oboljelih od oboljenja sličnih gripu je u uzrasnim grupama od pet do 14 godina, te do četiri godine, dok je u kategoriji teških akutnih respiratornih infekcija najviše u uzrasnim grupama do četiri godine i od 30. do 64. godine.

Iz Instituta napominju da je neophodno redovno pranje ruku toplom vodom i sapunom, pokrivanje usta maramicom prilikom kihanja i kašljanja, te često provjetravanje prostorija, a posebnu pažnju treba obratiti prilikom posjete pacijentima u bolnicama, kao i osobama smještenim u ustanovama za trajni boravak.

"Trajanje posjete treba svesti na minimum, ići samo ako smo sigurni da nemamo neku respiratornu infekciju i izbjegavati blizak kontakt sa oboljelim", navode iz Instituta.