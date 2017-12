Prvi veći snijeg donio nevolje

BANJALUKA, SARAJEVO - Snijeg koji je napadao tokom vikenda donio je radost najmlađima, koji su uživali u sankanju i grudvanju, međutim odraslima je u nekim područjima zadao glavobolje zbog otežanog saobraćaja i nestanka struje.

Ono što je zanimljivo jeste da je snijeg padao i u Mostaru, pa su mještani na Ruištu i Gorancima uživali u snježnim čarolijama.

Manje su mu se obradovali u onim područjima gdje je izazvao nevolje.

Drvo palo na kuću,naselja bez struje

Usljed velike težine snijega u sarajevskom naselju Vraca drvo je u subotu u večernjima časovima palo na kuću i oštetilo krov, kao i dio stana. Srećom, povrijeđenih nije bilo, a drvo je danas uklonjeno. Stanarka koja je živjela u tom stanu, odbila je izmještanje.

U Foči je snijeg prouzrokovao veliki broj kvarova na elektromreži, a u prekidu je bilo više dalekovoda koji strujom snabdijevaju seoska područja Zavait, Miljevina, Zubovići, Osijek, Brod, Trnovače, Zakmur, Kuta, Štović, Slatina. Zbog nevremena, bez struje je nakratko ostao i veći broj trebinjskih naselja. Nevrijeme je uzrokovalo i odron na na putu Bileća - Nikšić u mjestu Vlahinja.

Selo Kijevo, kod Trnova, dobilo je poslije 12 časova prekida, struju.

Auto završio na krovu

U Vogošći se automobil u subotu veče prevrnuo na krov zbog snježnih nanosa i poledice, te je vozač izgubio kontrolu nad vozilom. Nije bilo povrijeđenih osoba, a na vozilu je pričinjena materijalna šteta.

Saobraćaj se na većini puteva odvijao otežano zbog ugaženog snijega, a i ekipe zimskih službi su čistile ulice, te pozivale građane na strpljenje.

Dionica regionalnog puta Ulog - Klanci, u dužini od 25 km, zbog snježnih smetova i olujnog vjetra, bila je zatvorena za saobraćaj.

Saobraćaj se teže odvijao na dionicama Sarajevo - Olovo - Kladanj, Sarajevo - Konjic, Prozor - Gornji Vakuf/Uskoplje i Livno - Kupres - Bugojno. Saobraćaj je bio otežan u centralnim i istočnim krajevima RS, posebno na putnim pravcima Vlasenica - Han Pijesak, zatim preko Rogoja i preko Romanije.

Pune ruke posla za putare

U Sarajevu je na čišćenju snijega bilo angažovano 49 vozila, kao i 200 radnika na ručnom čišćenju.

Angažovane su bile i ekipe banjalučke zimske službe. U preduzeću "Eko-euro tim", koje je zaduženo za čišćenje snijega u pojedinim gradskim i seoskim područjima Banjaluke, kažu da je snijeg mali, te da su sve ulice prohodne i da nigdje nije bilo zastoja.

Mještani fočanskog sela Đeđevo očistili su sopstvenom mehanizacijom snijeg sa lokalnog puta koji ih spaja sa centrom opštine.

Ujutru minusi, po danu sunčano

Milica Đorđević, meteorolog Republičkog meteorološkog zavoda RS, kaže da se u narednim danima na području Banjaluke ne očekuje porast snježnog pokrivača i pored slabog snijega koji će padati ujutru.

"Narednih dana jutra će biti znatno hladnija s mrazom i temperaturom do minus šest stepeni, a tokom dana doći će do porasta temperature do pet stepeni. U četvrtak i petak očekuje se i do 10 stepeni, što bi trebalo da otopi snijeg u gradskim i brdsko-planinskim područjima", rekla je Đorđevićeva.

Narednih dana se u BiH očekuje manje snijega, naveli su iz Federalnog hidrometeorološkog zavoda, a tokom dana u većini područja će biti sunčano.