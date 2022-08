Psihološki uticaj: Vozači smanjuju gas iako radari ne rade

DOBOJ - Stacionarni radari, njih 12 koliko ih je postavljeno na putevima koje operativno pokriva Policijska uprava Doboj, iako još nisu pušteni u rad utiču na vozače, jer kada ih ugledaju popuste papučicu gasa u svojim automobilima.

"Ti radari utiču na one koji ne znaju da ne rade i primjetno je da na tim lokacijama većina vozača uspori, što i jeste taj željeni efekat da se smanji brzina, da se prođe tim područjem na bezbjedan način i izbjegnu neželjene posljedice. Radari su u završnoj fazi, u toku je pribavljanje određene dokumentacije kada su u pitanju dozvole za rad i usklađivanje saobraćajne signalizacije. Postojeća saobraćajna signalizacija nije usklađena s tim lokacijama gdje se nalaze radari. Radari su, naravno, postavljeni po ranijoj procjeni po broju saobraćajnih nezgoda i dešavanjima na tim mjestima", rekao je Predrag Lazić, zamjenik načelnika Policijske uprave Doboj.

Jovica Žigić, načelnik Sektora policije PU Doboj, predstavljajući rezultate rada u julu podsjetio je da je u toku preventivna kampanja MUP-a RS "101 život" koja ima za cilj da smanji broj smrtno stradalih na putevima.

"Nažalost, obistinile su se naše procjene da su juli i avgust svake godine najlošiji po stanju bezbjednosti saobraćaja, tako da smo tokom jula ove godine imali četiri saobraćajne nezgode sa smrtno stradalim licima, isto kao i u julu prošle godine. Nezgode su se dogodile na području Doboja, gdje je smrtno stradao jedan vozač i jedan pješak, te na područjima Modriče i Teslića, gdje je smrtno stradao po jedan vozač", rekao je Žigić.

Radovi na koridoru 5c, dionica kroz Doboj, utiču na odvijanje saobraćaja na magistralnom putu M17, a iz policije apeluju na strpljenje.

"Niko ne može uticati na to. Radovi se odvijaju svojom dinamikom i povremeni su zastoji. Često prođem tim putnim pravcem - izvođači radova možda na minut-dva zatvore saobraćaj samo da prođu one mašine s jedne na drugu stranu gradilišta i to već izazove zastoj od kilometar", kazao je Žigić.