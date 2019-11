Pucali zidovi, rušili se dimnjaci: Epicentar zemljotresa na Vlašiću

BANJALUKA – Zemljotres sa magnitudom 4.8 jedinica Rihterove skale i procijenjenim intenzitetom u epicentralnoj zoni od 6-7 stepeni Merkalijeve skale, registoravan je danas u 15.11 sati sa epicentrom na planini Vlašić, saopšteno je iz Republičkog hidrometeorološkog zavoda.

Zemljotres je posebno uznemirio stanovnike centralne područje BiH, a federalni mediji javljaju da je epicentar bio 7 kilometara od Turbeta.

Tu je zabilježeno i najviše štete, a mještani kažu da su padali televizori, pucali zidovi, ali i rušili se dimnjaci na kućama.

Mediji javljaju i da su stanovnici izašli na ulice jer strahuju da bi mogao uslijediti i jači potres.

Ništa manje uznemirujuće nije bilo ni u Mrkonjić Gradu.

"Sjedila sam na krevetu kada se sve zatreslo jako. Posuđe i šolje su popadali na otvorenom u komodi", priča uplašena mještanka Mrkonjić Grada.

M4.8 #earthquake (#zemljotres) strikes 81 km NW of #Sarajevo (Bosnia & Herzegovina) 14 min ago. Updated map of its effects: pic.twitter.com/nRUrZ6zkgX