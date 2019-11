Putarina u Srpskoj poskupjela četiri dana ranije

GRADIŠKA, BANJALUKA - Iako je putarina na relaciji Gradiška - Banjaluka trebalo da poskupi tek u idući utorak, to se desilo danas, a vozače je, osim tog hladnog tuša, dočekao još jedan - velike gužve na naplatnom mjestu Jakupovci.

Naime, u "Službenom glasniku RS", objavljenom 28. oktobra, navedena je Uredba o visini putarine, koja propisuje da će ona od Gradiške (Čatrnja) do Banjaluke (Jakupovci) za putnička vozila iznositi 3,50 KM (umjesto dosadašnjih 2,50 KM).

"Ova uredba stupa na snagu osmog dana od dana objavljivanja u 'Službenom glasniku RS'", navodi se na kraju uredbe, što znači da ona na snagu stupa tek 5. novembra, odnosno u utorak.

Zanimljivo je da je skuplja putarina od Gradiške do Banjaluke počela da se naplaćuje baš u petak, kada se zbog praznika Svi sveti slio veliki broj vozila upravo na ovoj relaciji, što je prouzrokovalo gužve na naplatnom mjestu u Jakupovcima, a samim tim i veće prihode.

"U 'Službenom glasniku' stoji da se nova naplata može sprovoditi tek od 5. novembra, a ne od ovog petka. Zvala sam nadležne i rekli su mi da je ovo 'testno' naplaćivanje", priča jedna čitateljka.

Na naša pitanja do zaključenja ovog broja "Nezavisnih" nisu odgovorili iz "Autoputeva RS", ali su za agenciju Srna ranije potvrdili da na autoputevima u Republici Srpskoj u petak počinje zatvoreni sistem naplate putarine, a čija je osnovna karakteristika naplata po pređenom kilometru autoputa.

"Ovim se sistem naplate putarine na 106 kilometara autoputeva u Republici Srpskoj u potpunosti zatvara, a putarina će biti naplaćivana po pređenom kilometru", rečeno je u preduzeću "Autoputevi Republike Srpske".

Iz ovog preduzeća podsjećaju da su izgradnjom naplatnih stanica u Aleksandrovcu, Novoj Topoli i Čatrnji ispunjeni uslovi za zatvaranje sistema naplate putarine i na autoputu Gradiška - Banjaluka, na kojem je do sada funkcionisao otvoreni sistem sa jednom ulazno-izlaznom rampom, odnosno naplatnom stanicom Jakupovci.

Vlada Republike Srpske je 24. oktobra donijela Uredbu o visini putarine, kojom je modifikovan cjenovnik putarine na autoputu Gradiška - Banjaluka.

Vozači putničkih vozila koji su vožnju autoputem Gradiška - Banjaluka dosad plaćali 2,5 KM, plaćaju po pređenoj kilometraži, tako da do Aleksandrovca vožnja košta 1,5 KM, do Nove Topole 2,5 KM, a do Čatrnje 3,5 KM.

Korisnicima je na raspolaganju i elektronska naplata putarine, kao najbrži, najjednostavniji i najpovoljniji vid plaćanja.

Kupovinom TAG uređaja korisnik ostvaruje pravo na popust od minimum 15 odsto na uplaćeni iznos, a pri prolasku kroz naplatnu stanicu nema potrebu za stajanjem i zadržavanjem na naplatnom mjestu.