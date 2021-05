Putem Kovaksa u BiH stiglo još 40.800 doza AstraZeneca vakcina

SARAJEVO - Na Međunarodni aerodrom Sarajevo u petak je putem globalnog mehanizma Kovaks pristigao novi kontingent od 40.800 doza vakcina namijenjenih stanovnicima Bosne i Hercegovine.

Informaciju da su u Bosnu i Hercegovinu pristigle nove doze vakcina potvrdio je na Twitter profilu pomoćnik ministra civilnih poslova BiH u sektoru za zdravstvo Dušan Kojić.

"Na Međunarodni aerodrom u Sarajevu upravo je stiglo 40.800 doza AstraZenecinih vakcina. Naredna isporuka s istim brojem vakcina putem Kovaksa biće isporučena za pet sedmica", napisao je Kojić.

Podsjetimo, pored ovog kontingenta AstraZenecinih vakcina, putem Kovaks sistema u Bosnu i Hercegovinu u posljednjih nekoliko dana isporučeno je nekoliko kontingenata Pfizerovih vakcina.

U ponedjeljak, 10. maja, u Bosnu i Hercegovinu je stiglo 43.290 doza Pfizerovih vakcina, a samo dva dana kasnije isporučeno je dodatnih 64.260 doza vakcina istog proizvođača.

Osim vakcina nabavljenih preko Kovaksa i EU4Healtha, vakcine Bosni i Hercegovini donirale su Srbija, Turska i Kina. Republika Srpska je uspjela nabaviti vakcine direktno od proizvođača iz Rusije i Kine, ali u tome nisu uspjele državna vlast i Federacija Bosne i Hercegovine.

