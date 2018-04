Putevi prohodni, jači udari vjetra na području Kneževa

BANJALUKA - Na većini puteva u Republici Srpskoj ovog jutra povoljni su uslovi za vožnju, a iz Auto-moto saveza Republike Srpske upozoravaju na jače udare vjetra na području Kneževa.

Na dionicama kroz usjeke i pored kamenih kosina mogući su sitniji odroni kamenja i zemlje na kolovoz, posebno na pravcima Banjaluka-Kneževo, Banjaluka-Crna Rijeka, Sarajevo-Foča i Rogatica-Višegrad.

Međunarodna biciklistička trka "Beograd-Banjaluka" biće održana sutra magistralnim putem od granice BiH/Srbije /Pavlovića most/ do naselja Vršani i u nedjelju, 29. aprila, od Teslića, preko Doboja, Dervente, Prnjavora, Laktaša do Banjaluke.

Zbog većeg odrona, na magistralnom putu Sarajevo-Foča, na lokalitetu Sijeračke stijene, saobraćaj se još odvija usporeno jednom trakom prema privremeno urađenom proširenju pored puta i prohodno je za sva vozila.

Na dionici magistranog puta Klašnice-Prnjavor u mjestu Hrvaćani, na ukrštanju magistralnog puta sa auto-putem u zoni vijadukta Crkvište, zbog izgradnje auto-puta, obustavljen je saobraćaj i preusmjeren na privremenu zaobilaznicu u neposrednoj blizini.

Na dionici magistralnog puta Klašnice jedan-Prnjavor izmijenjen je režim odvijanja saobraćaja zbog uključivanja i isključivanja mehanizacije koja je angažovana na izgradnji auto-puta Banjaluka-Doboj.

Za vrijeme izvođenja radova saobraćaj reguliše privremena saobraćajna signalizacija.

Zbog izgradnje kružne raskrsnice u Prnjavoru izmijenjen je režim odvijanja saobraćaja na magistralnom putu Klašnice jedan-Prnjavor-Gornja Vijaka.

Zbog sanacionih radova saobraćaj je potpuno obustavljen za sve kategorije vozila na dionici magistralnog puta Bijeljina-Glavičice, ulicama 27. marta i Srpske vojske u Bijeljini.

Putnička vozila preusmjeravaju se na gradske ulice, a saobraćaj teretnih vozila odvija se isključivo obilaznicom.

U toku su radovi na dionici magistralnog puta Lončari-granica Republike Srpske/Brčko distrikta i granica Republike Srpske/Brčko distrikta-Donja Bukovica, zbog čega je saobraćaj preusmjeren na obilazni put sa desne strane iz pravca Brčkog.

Zbog aktiviranih klizišta jednom trakom naizmjenično saobraćaj se odvija na regionalnim putevima Karanovac-Kneževo u mjestu LJubačevo, Ukrina-Gornja Vijaka i Bratunac-Drinjača, te na dionici regionalnog puta Lopare /Mačkovac/-Čelić, zbog pojave klizišta u rejonu Čelića, dok se saobraćaj odvija usporeno na magistralnom putu Banjaluka-Jajce, na lokalitetu Srpskih Toplica.

Jednom trakom naizmjeničnim propuštanjem vozila saobraćaj se odvija na dionici regionalnog puta Obudovac dva-Lončari.

U toku je izgradnja novog mosta preko rijeke Zovidolke, na regionalnom putu Nevesinje-Berkovići u mjestu Zovi Do.

Saobraćaj se odvija jednosmjerno, preko privremeno izgrađenog mosta u neposrednoj blizini i regulisan je privremenom saobraćajnom signalizacijom.

Na dionici magistralnog puta Brod na Drini-granica BiH/Crne Gore /Šćepan Polje/ zabranjen je saobraćaj za sva vozila čija ukupna masa prelazi 16 tona.

Na regionalnom putu Površnice-Lopare saobraćaj teretnih vozila preusmjeren je na pravac Lopare-Priboj-Banj Brdo.

Na regionalnom putu Karan-Novi Grad, u mjestu Rakovac, saobraćaj je potpuno obustavljen zbog aktiviranog klizišta.

Od danas će u Ulici Petra Velikog u banjalučkom naselju Česma, svakim radnim danom i subotom u vremenu od 8.00 do 18.00 časova biti obustavljen saobraćaj za sva vozila, osim za autobuse i to u narednih 30 dana radi sanacije te saobraćajnice.

U toku je republička preventivna kampanja "Niti jedan nevezan pojas!", kojom se želi podsjetiti na činjenice da bezbjednosni pojas predstavlja dio opreme svakog vozila i jedan je od najboljih izuma na području bezbjednosti u vozilima, saopšteno je iz Auto-moto saveza /AMS/ Republike Srpske.

Ovu kampanju zajedno sprovode Ministarstvo saobraćaja i veza Republike Srpske, Ministarstvo unutrašnjih poslova Republike Srpske, Ministarstvo zdravlja i socijalne zaštite Republike Srpske, AMS Republike Srpske, Agencija za bezbjednost saobraćaja Republike Srpske, 49 auto-moto društava i lokalne zajednice.

I na području Federacije BiH mogući su jači udari vjetra na dionicama u višim predjelima.

U toku su radovi na magistralnom putu Cazin-Velika Kladuša-granica sa Hrvatskom, kao i na regionalnom putu Kamenica-Vrsta kod mjesta Turija.

Na dionici auto-puta Sarajevo sjever-Lepenica zbog sanacije klizišta saobraćaj je u tunelu Igman i na mjestu radova preusmjeren iz vozne u preticajnu traku, dok je na lokalitetu Treševine usporeno saobraćanje.

Iz Auto-moto saveza Srpske navode da se očekuje pojačan intenzitet saobraćaja na graničniom prelazima na ulazu u BiH, a trenutno zadržavanja nisu duža od 30 minuta.