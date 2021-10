Putevi vlažni i klizavi, magla u višim predjelima

BANJALUKA - U većem dijelu Republike Srpske i Federacije BiH /FBiH/ vozi se po mjestimično vlažnim i klizavim kolovozima, dok je u višim predjelima i vidljivost mjestimično smanjena zbog magle i niske oblačnosti.

Oprez se savjetuje i na dionicama u usjecima i pored kamenih kosina, zbog učestalih odrona, a posebno na dionicama Kotor Varoš-Teslić, preko prevoja Borje i Karanovac-Kneževo-Ugar, saopšteno je iz Auto-moto saveza Republike Srpske.

Zbog asfaltiranja kružnog toka na dionici magistralnog puta Rudanka-Doboj saobraćanje je usporeno i formirale su se duge kolone vozila.

Zbog izvođenja radova izmijenjen je režim u odvijanju saobraćaja na dionicama puteva Gradiška-Nova Topola, Crkvina-Modriča jedan, Šešlije-Johovac, Ustiprača-Međeđa, Foča dva-Dragočava, Tedin Han-Križ, Kotor Varoš-Obodnik, Ćesim-Pridvorci, Jezero-Šipovo.

Zbog deminiranja do 15.00 biće privremeno obustavljan saobraćaj na dionici magistralnog puta Brod na Drini-Šćepan Polje, u blizini graničnog prelaza "Hum", na lokalitetu Vojkovići, na dionici magistralnog puta Brod-Odžak u mjestu Klakar Donji i na dionici regionalnog puta Derventa-Podnovlje u mjestu Gornji Božinci.

Izmijenjen je režim saobraćaja zbog radova u tunelu "Kalovita brda", na magistralnom putu LJubogošta-Pale, u tunelu "Čeljigovići" na magistralnom putu Lapišnica-LJubogošta, u tunelu "Ugar" na magistralnom putu Crna Rijeka-Ugar.

Saobraćaj je zbog klizišta obustavljen na regionalnom putu Mrakovica-Gradiška, dionica Mrakovica-Podgradci, dok se zbog odrona, na dionici Kozarac-Mrakovica saobraćaj odvija naizmjenično, jednom trakom.

Zbog aktiviranja klizišta saobraćaj se odvija otežano, jednom saobraćajnom trakom, na regionalnom putu Čajniče-Miljeno u mjestu Luke i na regionalnom putu Ukrina-Gornja Vijaka.

Vozači treba da voze opreznije i da poštuju uputstva ovlaštenih lica iz pratnje zbog prevoza vangabaritnog tereta na putu Caparde-granični prelaz /GP/ Karakaj /do 24. oktobra/, Stanić Rijeka-Karuše /do 23. oktobra/, Karuše-GP Brod /do 1. oktobra/ i Karuše-Stanić Rijeka-Banj Brdo-GP Rača /do 2. oktobra/.Na snazi je zabrana za teretna vozila čija ukupna masa prelazi 12,5 tona na dionici regionalnog puta Polje-Podnovlje, zbog oštećenja kolovoza.

Zabranjen je saobraćaj za teretna vozila ukupne mase preko 30 tona, na nadvožnjaku na magistralnom putu dionica Klašnice dva-Šargovac u mjestu Trn, jer nema dozvoljenu nosivost za realna saobraćajna dinamička opterećenja.

Na dionici magistralnog puta Brod na Drini-Šćepan Polje zabranjen je saobraćaj za sva vozila čija ukupna masa prelazi 16 tona.

U FBiH na auto-putu "A-1" zbog radova na dionici Sarajevo sjever-Podlugovi, saobraća se dvosmjerno, suprotnom trakom od zone radova.

Naizmjenično, jednom trakom, uz regulaciju semaforima saobraća se u tunelu Crnaja na dionici Konjic-Jablanica.

Na putu Tuzla-Kalesija zbog radova u tunelu Čaklovići saobraćaj se obustavlja od 22.00 do 6.00 časova i preusmjerava na alternativni pravac preko Dubrava. Tokom dana, putnička vozila iz smjera Tuzle saobraćaju kroz tunel, a iz smjera Kalesije obilaznicom oko tunela. Teretna vozila se i tokom dana usmjeravaju na put preko Dubrava.

Radovi se izvode i na putevima Ozimica-Topčić Polje /Donja Golubinja/, Počitelj-Žitomislići /Ševaš NJive/, Grude-LJubuški /na izlazu iz Gruda/ i Stolac-Hutovo /kod mjesta Cerovica/.

Na graničnim prelazima zadržavanja nisu duža od 30 minuta.

Do 12. oktobra, granični prelazi Gabela-Gabela Polje 1, Kozarska Dubica-Hrvatska Dubica, Vaganj-Bili Brig, Hadžin Potok-Bogovolja, Orahov Do-Slano i Duži-Imotica otvoreni su za putnički saobraćaj kao međunarodni granični prelazi.