Putnici autobusa koji je imao udes kod Prnjavora sedam sati čekali drugi prevoz

PRNJAVOR - Ogorčeni smo na ponašanje rukovodstva prijedorskog preduzeća "Fenix tours", jer smo, nakon što smo u noći između ponedjeljka i utorka, oko 1.50, doživjeli saobraćajnu nezgodu na području Prnjavora, sve do jutra čekali autobus drugog prevoznika, kojim smo oko 8.45 nastavili put ka Srbiji.

To je za "Nezavisne" izjavila putnica Božidarka M., kojoj će put iz Banjaluke za Novi Sad, kako kaže, dugo ostati u sjećanju kao grozno iskustvo.

"Autobus u kojem smo bili sudario se sa vozilom. Srećom, povrijeđenih nije bilo. Ali, naši problemi tada nisu okončani", ističe ona. Dodaje da su više puta zvali vlasnika preduzeća "Fenix tours", koji im je, kako kaže, nudio povratak u Banjaluku, ali je to dobrom dijelu putnika bilo neprihvatljivo rješenje jer u gradu na Vrbasu nemaju smještaj.

"Tražili smo ili smještaj u Banjaluci, ili da nam pošalje drugi autobus kojim bismo nastavili put ka Srbiji", priča Božidarka. Dodaje da im je u jednom momentu vozač rekao da autobus vraća nazad, prema Banjaluci, i ponudio im dvije opcije.

"Kazao nam je - vratite se s nama, ili čekajte autobus koji iz Banjaluke kreće u 7.30. Nismo htjeli da se vratimo, i on nas je odvezao do obližnje benzinske pumpe, gdje smo čekali satima. U međuvremenu, zvali smo gazdu, koji nam je tvrdio da je 'krenuo neki taksi, neki autobus' iz Prijedora, ali su to bile samo prazne priče", kaže Božidarka, čiju su priču potvrdile i njene saputnice Sandra M. i Marijana Š.

Tu su, kako kažu, u sedam časova nazvali opštinsku inspekciju, koja je napravila zapisnik, te dočekali sljedeći autobus koji je naišao tek oko 8.45, a zatim nastavili put prema Srbiji.

A, iz preduzeća "Fenix tours" su nam kazali da su, odmah nakon nezgode, pokušali da transportuju putnike za Srbiju, ali da je to bilo nemoguće.

"Putnice ne govore istinu. Mi smo zvali taksiste, i to one iz Prijedora, Banjaluke i Prnjavora, ali niko od njih se nije usudio da vozi putnike za Srbiju zbog lošeg vremena", ispričali su iz "Fenix toursa", dok su nam iz policije potvrdili da se dogodila ova saobraćajna nezgoda, te da je epilog materijalna šteta.

Iz opštine Prnjavor kažu da je na lice mjesta izašao saobraćajni inspektor, koji je nakon kontrole sačinio zapisnik.

"Opštinskom inspektoru je rečeno da je vozač odmah nakon saobraćajne nezgode kontaktirao vlasnika firme i tražio da se pošalje zamjenski autobus, te da je vlasnik rekao da će poslati alternativni prevoz. Nakon čekanja alternativnog prevoza od dva časa i više telefonskih poziva upućenih vlasniku, putnici su putovanje nastavili u 8.30 autobusom drugog prevoznika", kažu u opštini Prnjavor.