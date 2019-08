Putovati rano ujutru ili kasno poslije podne, uz češće pauze

BANJALUKA - U Republici Srpskoj i Federaciji BiH jutros se saobraća bez zastoja i posebnih ograničenja, ali zbog visoke dnevne temperature iz Auto-moto saveza /AMS/ Srpske vozačima savjetuju da putovanja po mogućnosti planiraju rano ujutro ili kasno poslije podne, da prave što češće pauze tokom vožnje i obezbijede dovoljnu količinu tečnosti.

Zbog izgradnje distributivnih cjevovoda vodovodne mreže izmijenjen je režim saobraćaja na dionici magistralnog puta Polje-Brod, u opštini Brod do 23. avgusta, saopšteno je iz Auto-moto saveza /AMS/ Srpske.

Izmjena saobraćaja aktuelna je na auto-putu Gradiška-Banjaluka zbog sanacije klizišta u Glamočanima, te zbog izgradnje naplatnih stanica "Čatrnja", "Nova Topola" i "Aleksandrovac", kao i na dionici magistralnog puta Johovac-Rudanka zbog isključivanja i uključivanja mehanizcije koja je angažovana na izgradnji auto-puta od petlje Johovac do petlje Rudanka.

Deminiranje terena u toku je na radilištu "Klakari Donji 8, 13 i 14" u opštini Brod, zbog čega dolazi do privremenih obustava saobraćaja na dionici magistralnog puta Brod-Odžak i to radnim danima od 8.00 do 15.00 časova, u intervalima 30 minuta obustave i 10 minuta propuštanja saobraćaja.

Zbog izgradnje mini hidroelektrane na magistralnom putu Kotor Varoš-Obodnik izmijenjen je režim saobraćaja.

Saobraćaj na magistralnom putu M-18, na dionici Krupac-granica Republike Srpske /Bogatići/ na području opština Istočna Ilidža i Trnovo odvija se naizmjenično jednom saobraćajnom trakom zbog izgradnje mini hidroelektrane "Krupac" na rijeci Željeznici.

Zbog rekonstrukcije vodovodne mreže, izmijenjen je režim saobraćaja na magistralnom putu M-20, dionica Bileća-Podosoje, uz privremeno postavljenu saobraćajnu signalizaciju.

Jednom saobraćajnom trakom, naizmjeničnim propuštanjem vozila, saobraća se na regionalnim putevima Karanovac-Kneževo u mjestu LJubačevo, Ukrina-Gornja Vijaka i Lopare /Mačkovac/-Čelić, zbog aktiviranih klizišta.

Zbog pokretanja klizišta saobraćaj je potpuno obustavljen na lokalnom putu Svodna-Brezici na području opštine Novi Grad.

Zbog oštećenja nadvožnjaka kod NIS petrol pumpe u Trnu, saobraćaj se preko nadvožnjaka odvija jednom saobraćajnom trakom, dok teretna vozila ne saobraćaju.

Na regionalnom putu Bratunac 3-Drinjača, zbog sanacije klizišta od 00.00 do 7.00 i od 16.00 do 00.00 časova na snazi je zabrana saobraćaja za teretna vozila ukupne mase veće od 3,5 tone i autobuse klase M3. Ova zabrana se ne odnosi na autobuse prevoznika "Drinatrans" Zvornik koji saobraćaju na redovnim autobuskim linijama Zelinja-Zvornik, Bratunac-Polom-Zvornik, Bratunac-Polom-Bijeljina i Polom-Bratunac.

Na regionalnom putu Površnice-Lopare saobraćaj teretnih vozila je preusmjeren na putni pravac Lopare-Priboj-Banj Brdo.

U Federaciji BiH, zbog sanacionih radova na auto-putu Podlugovi-Sarajevo sjever u dužini od dva kilometra vozila saobraćaju dvosmjerno.

Na magistralnom putu Zenica-Nemila, zbog sanacije u tunelu Vranduk dva, saobraća se naizmjenično jednom trakom.

Zbog radova se sporije saobraća i na dionicama magistralnih puteva Semizovac-Olovo-Kladanj, Srebrenik-Orašje, Lanište-Ključ i Srbljani-Cazin.

Na graničnim prelazima Izačić i Doljani pojačana je frekvencija vozila na izlazu iz BiH. Na ostalim prelazima jutros nema dužih zadržavanja. Iz bezbjednosnih razloga zabranjen je saobraćaj za teretna vozila i autobuse na graničnom prelazu Brčko-Gunja.