Putujte sigurnije uz Addiko Zlatni paket

Addiko banka Banja Luka, u saradnji sa UNIQA Osiguranjem, za svoje klijente omogućila je niz pogodnosti uz koje će ovo ljetovanje, ali i svako putovanje tokom cijele godine, biti još ugodnije i bezbrižnije. U okviru Addiko Zlatnog paketa uključen je čitav set Putnog zdravstvenog osiguranja uz osiguranu sumu u iznosu do 60.000 KM.

"Potvrda našeg uspjeha uvijek su zadovoljni klijenti, stoga uvijek napravimo korak više kada je u pitanju Addiko usluga. U saradnji sa našim partnerom, UNIQA Osiguranjem, povećali smo i osiguranu sumu za osiguranje prtljaga u okviru Addiko Zlatnog paketa, te ista od avgusta ove godine iznosi 500 KM umjesto ranijih 100 KM, a korisnicima Addiko Zlatnog paketa za vrijeme puta i boravka u inostranstvu omogućeno je i putno zdravstveno osiguranje sa osiguranom sumom iznosa do 60.000 KM", izjavila je Dijana Latinović, menadžer korporativnih komunikacija u Addiko banci Banja Luka.

Latinović je takođe naglasila da osigurana suma putnog zdravstvenog osiguranja obuhvata: slučaj liječenja koje je medicinski neophodno zbog iznenadne bolesti ili nezgode, slučaj preduzimanja hitnih mjera za spašavanje života, troškove medicinski neophodnog i propisanog prevoza osiguranika, dok osiguranje prtljaga pokriva gubitak, oštećenje ili uništenje prtljaga koji se nosi sa sobom, kao i predatog prtljaga. Pokriveno je i zakašnjenje prtljaga predatog prevozniku, ako je to kašnjenje duže od 12 sati.

Addiko Zlatni paket sadrži sve proizvode i usluge za upravljanje ličnim finansijama, a neke od pogodnosti su: besplatno podizanje gotovine na bankomatima drugih banaka u zemlji dva puta mjesečno, kreditna kartica bez članarine za cijelo vrijeme trajanja, asistencija na putu, kućna asistencija, osiguranje od posljedica nezgode za osobe od navršenih 15 do navršenih 75 godina života, te osiguranje kupovine koje obuhvata produženu garanciju do 12 mjeseci i osiguranje kupljenih proizvoda do 90 dana. Više o Addiko Zlatnom paketu saznajte na LINKU, a za sve dodatne informacije pozovite Addiko kontakt centar na 051 951 000.