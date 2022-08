RAK odbacio prigovore Raskrinkavanja na program ATV-a

Regulatorna agencija za komunikacije (RAK) odbacila je prigovore Udruženja građana "Zašto ne" da je prilog iz emisije Dosije o radu portala Raskrinkavanje.ba "pristrasan, nepravedan, netačan, varljiv i da je sadržao elemente huškanja i raspirivanja nacionalne netrpeljivosti".

U emisiji Dosije novinari ATV-a bavili su se platformom "Raskrinkavanje.ba" koja uz mehanizme dodijeljene od Fejsbuka optužuje uglavnom medije iz Republike Srpske za prenošenje i kreiranje lažnih vijesti zbog čega ih ocjenjuje kao medije koji šire lažne informacije.

Ovu praksu Raskrinkavanje.ba nastavlja i dalje, a da se jedan medij bavio njihovim postojanjem i funkcionisanjem, rezultiralo je direktnom prijavom RAK-u.

Prenosimo analizu RAK-a kojom je odbačen prigovor Udruženja "Zašto ne", a na OVOM LINKU možete da pogledate i pročitate sporni prilog ATV-a zbog kojeg smo prijavljeni.

Analizom predmetnog snimka, Agencija je konstatovala da je u predmetnom prilogu stranica tematizovala pitanje poslovanja platforme Raskrinkavanje.ba, kako se u najavi priloga navodi: "Platforma Raskrinkavanje.ba bavi se provjerom medijskih informacija, prati medijske objave i na osnovu svoje metodologije provjerava i ocjenjuje čija kredibilnost djeluje upitno, dok se u samom prilogu stranica bavi kredibilnošću same platforme navodeći da Platforma Raskrinkavanje.ba "...selektivno raskrinkava medije i to uglavnom onih iz Republike Srpske. Po svom slobodnom nahođenju biraju koje su informacije lažne."

Podsjećamo da su stranice slobodne da određenu temu interpretiraju u skladu sa svojom uređivačkom politikom, sve dok je osigurano poštovanje propisa Agencije. U vezi sa navodima o tendencioznom izvještavanju stranice, Agencija procjenjuje da je prilog kritički intoniran prema djelovanju platforme Raskrinkavanje.ba, ali da isto nije sporno sa stanovišta primjenjivih odredbi Kodeksa imajući u vidu da je stranica, pored emitovanih izjava Slaviše Đurkovića, novinara portala ATV-a, Sandre Gojković Arbutina, glavne i odgovorne urednice Nezavisnih novina, Žarka Markovića, zamjenika urednika Glasa Srpske, Stefana Ratkovića, komunikologa te Radomira Božića, dekana Ekonomskog fakulteta Univerziteta u Istočnom Sarajevu, koji su iznijeli svoja mišljenja o načinu rada platforme, te postavili pitanje stručnosti osoblja u prilogu emitovala i sljedeće:

Novinarka u OFF-u: "Ekipa emisije „Dosije“ pokušavala je da razgovara sa urednicima Platforme „Raskrinkavanje“. Na broj koji stoji na njihovoj stranici rečeno nam je da je to nevladina organizacije „Zašto ne„ i da je „Raskrinkavanje„ samo jedan od projekata. Šta je cilj projekta pokušali smo saznati u višednevnom dopisivanju i našem insistiranju da razgovaramo pred kamerama, ali iz Platforme to nisu željeli. Tražili su dodatna pojašnjenja na naša konkretna pitanja. Iako svakodnevno analiziraju rad medija, nisu bili spremni da neko analizira argumentovano i postavlja pitanja o njihovom radu. Nisu željeli da kažu ni koje struke su zaposleni koji se bave analizom medijskih informacija. Po njima to nije od velikog značaja. Bez obzira što niko od njih nema nikakve veze sa radom u medijima. A smatraju i da nema potrebe da mi radimo prilog o njima."

(snimak dopisa raskrinkavanja.ba upućen ATV-u): "„Nije nam jasno u kakvoj su vezi profesije zaposlenika i činjenica da je platforma ‘Raskrinkavanje’ jedan od projekata Udruženja građana ‘Zašto ne”, te Vas molimo za dodatna pojašnjenja tog upita?”

Novinarka u OFF-u: "Upravo na metodologiju se i pozivaju u nevladinoj organizaciji. Ali ta nova metodologija nije najjasnija dugogodišnjim medijskim radnicima ne samo u Republici Srpskoj, već i u Federaciji BiH. Iz „Raskinkavanja“ ne žele da objašnjavaju zašto su na pojedinim portalima vijesti lažne, a zašto kod drugih ista vijest nije prijavljena. Objašnjenje su tražili mnogi, ali odgovor je, ili izgovor, nedostatak kapaciteta, vjerovatno ljudskog. Kapaciteta su imali da odgovore u „Raskrinkavanju“ samo u pisanoj formi, ali sa sugestijom da nema potrebe da radimo prilog o njihovom radu."

(snimak dopisa raskrinkavanja.ba upućen ATV-u): "Smatramo da o informacijama o našim ciljevima i uposlenicima, koje su transparentno istaknute i javno dostupne na stranici ‘Raskrinkavanja’ od samog početka našeg rada, nije potrebno snimati prilog odnosno razgovor s uredništvom”

Dalje, iznesene kvalifikacije na račun portala Raskrinkavanje.ba poput da su im na meti vrlo često mediji iz Republike Srpske, Govor mržnje, neprovjerene informacije uglavnom kod medija iz drugog entiteta ne vide.. Čini mi se da su potpuno pogrešno nekako nalegli na taj narativ koji trenutno se forsira iz Sarajeva, politički narativ i da jednostavno etiketiraju medije na način kako bi to radila i svaka politička partija recimo iz Sarajeva... i slični ne mogu se smatrati govorom mržnje na način kako je ovo pitanje regulisano primjenom odredbama iz člana 4. Kodeksa, s obzirom da se ne radi o sadržaju koji ponižava, zastrašuje ili podstiče na mržnju, nasilje ili diskriminaciju prema osoblju portala, niti im se onemogućava ostvarivanje njihovih prava.

Uzimajući u obzir sve navedeno, činjenicu da je stranica otvorila temu od javnog interesa zadovoljavajući pri tom osnovne kriterijume postavljene primjenjivim odredbama Kodeksa, Agencija je, uz poštovanje uređivačke slobode pri realizaciji iste, konstatovala da Alternativna televizija emitovanim prilogom nije prekršila propise Agencije, te u vezi sa ovim slučajem neće poduzimati dalje radnje.