RHMZ izdao upozorenje na visoke temperature

BANJALUKA - Republički hidrometeorološki zavod upozorio je da se od danas do srijede, 14. jula, u Republici Srpskoj očekuje visoka dnevna temperatura vazduha, lokalno i vrlo visoka, koja će iznositi i do 39 stepeni Celzijusovih.

Tokom današnjeg dana očekuje se porast dnevne temperature koja će na jugu iznositi i do 38 stepeni Celzijusovih.

Na jugu i sjeveru lokalno se očekuje tropska noć sa minimalnom temperaturom od 20 stepeni i iznad, dok će u ostalim predjelima biti svježije.

Duvaće slab vjetar, pretežno sjevernih smjerova prije podne, potom i umjeren zapadni, jugozapadni.

Sutra ujutru u većini predjela biće vedro i sunčano, a tokom dana vruće, uz malu dnevnu oblačnost. Uveče je lokalno moguć kraći lokalni pljusak praćen grmljavinom, uglavnom na sjeveroistoku i od jugozapada ka djelu sjevera.

Duvaće slab do umjeren vjetar, pretežno južnih smjerova.

Minimalna temperatura vazduha biće od 14 do 20, na sjeveru i jugu do 23 stepena, a najviša dnevna od 29 do 35, na sjeveru i jugu do 39 stepeni Celzijusovih.

U srijedu, 14. jula, u toku noći biće toplo, lokalno na jugu i sjeveru moguća je tropska noć sa minimalnom temperaturom od 20 stepeni i više.

Ujutru će u većini predjela biti vedro i sunčano, a tokom dana sunčano i vruće, uz dnevni razvoj oblačnosti i moguć lokalni pljusak.

Minimalna temperatura vazduha biće od 14 do 20, na sjeveru i jugu do 23 stepena, dok će najviša dnevna iznositi od 29 do 35, na sjeveru i jugu do 38 stepeni Celzijusovih.

U četvrtak, 15. jula, u toku noći biće toplo, lokalno na jugu očekuje se tropska noć sa minimalnom temperaturom od 20 stepeni Celzijusovih i iznad, dok će u ostalim predjelima biti svježije.

Ujutru će u većini predjela biti vedro i sunčano, a tokom dana biće sunčano i vruće uz dnevnu oblačnosti, dok je poslije podne lokalno moguć kraći pljusak.

Minimalna temperatura vazduha od 15 do 21 stepen, a najviša dnevna temperatura vazduha od 29 do 35, na jugu do 36 stepeni Celzijusovih.

U petak, 16. jula, tokom jutra i dana očekuje se promjenljivo do umjereno oblačno vrijeme, jedino će na krajnjem jugu biti toplo uz malu dnevnu oblačnost.

Poslije podne i uveče lokalno su mogući kiša i pljuskovi uglavnom u centralnim predjelima i djelom ka sjeveru, severoistoku, koji će donijeti mali pad temperature.

Minimalna temperatura vazduha biće od 14 do 19, na jugu do 21 stepen, a najviša dnevna od 24 do 30, na jugu i jugoistoku do 32 stepena Celzijusova.