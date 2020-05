RS raskida ugovor o nabavci mobilne bolnice i traži nazad 4,2 miliona

BANJALUKA - Republički štab za vanredne situacije zadužio je u petak Institut za javno zdravstvo RS da raskine ugovor sa preduzećem "Global Balkan " u vezi sa nabavkom mobilne bolnice te da traži povrat od 4,2 miliona KM, koliko je uplaćeno za ovu bolnicu.

Branislav Zeljković, v.d. direktora Instituta za javno zdravstvo RS, rekao je da dobavljač nije izvršio cjelokupnu isporuku kao što je bilo navedeno u ugovoru.

"Rok u ugovoru je bio 12 dana od dana njegovog potpisivanja. Neispunjenje ugovora vodi ka jednostranom raskidanju ugovora", rekao je Zeljković nakon sjednice Republičkog štaba.

On je podsjetio da je ovaj institut 26. marta na osnovu zaključka Republičkog štaba nabavio mobilnu bolnicu.

"Institut se polovinom aprila obratio dobavljaču da se izjasni u vezi sa rokom isporuke, jer je on probijen. Dobavljač je uputio dopis u kojem navodi otežane okolnosti za isporuku. Krajem aprila započeta je montaža bolnice u Zalužanima, ali ona nije dovršena i stavljena u funkciju", kazao je Zeljković.

Prema njegovim riječima, ugovorom je precizirano da je dobavljač obavezan da izvrši transport, montažu i stavljanje objekta u funkciju.

"Institut je izvršio sve ugovorne obaveze, ali dobavljač nije ispunio svoje obaveze. Kada jedna strana ne ispuni obaveze, zakon nalaže da je druga obavezna da traži jednostrani raskid ugovora i povrat novca", naveo je Zeljković.

Institut je u petak trebalo da uputiti dopis dobavljaču u vezi sa jednostranim raskidanjem ugovora i da ga pozove da izvrši povrat sredstava.

Na pitanje da li će biti tražena i nadoknada novca potrošenog za tri leta kojim je dovezen dio bolnice, Zeljković je rekao da će nadoknada šteta biti predmet dalje rasprave, navodeći da su to pravna pitanja.

Slaven Ristić, vlasnik "Global Balkana" i Tehničkog remonta Bratunac, kompanije koja je bila posrednik u nabavci mobilne bolnice, za "Nezavisne" je izjavio da će se usaglasiti sa odlukom Instituta za javno zdravstvo RS o raskidu ugovora te da smatra da je ova situacija ispolitizovana.

"Mi smo se od početka trudili da budemo dio rješenja, a ne dio problema. Dokazali smo djelima, a ne riječima, šta smo radili i kako smo radili. Smatramo da je kompletna situacija ispolitizovana, mi, naravno, prihvatamo bilo kakvu odluku Instituta", rekao je Ristić.

Dodao je da su sačuvali sve dokumente da bi sprali ljagu sa imena kompanije.

"Ukoliko je u interesu naroda da se ovaj ugovor raskine, mi ćemo na to pristati", kazao je Ristić.

Istakao je da je tačno da je isporuka kasnila, ali da je do toga došlo jer nisu dobili dozvolu od Agencija za lijekove i medicinska sredstva BiH da uvezu medicinsku opremu.

"Mi smo se obavezali na rok od 12 dana za isporuku polazeći od pretpostavke da ćemo u vanrednoj situaciji od ove Agencije dobiti dozvolu za uvoz opreme, ali nismo ni danas dobili dozvolu, što je dovelo do niza administrativnih poteškoća i do kašnjenja", naveo je on.

Napomenuo je da će kompanija izvršiti povrat 4,2 miliona KM.

"Naša kompanija neće propasti za 4,2 miliona KM. Nama ovo nije bio komercijalan posao, ne želimo da dodatno politizujemo situaciju", zaključio je Ristić.

Aleksandar Zolak, direktor Agencije za lijekove i medicinska sredstva BiH, rekao je za "Nezavisne" da je zahtjev u vezi s pokretnom bolnicom u ovu agenciju stigao tek 27. maja 2020. godine, te da su odmah, 28. maja, iz Agencije poslali primjedbe koje je uvoznik dužan da ispuni.

"Sada čujem ovu situaciju o raskidu ugovora, to se nikako ne može dovesti u vezu sa postupanjem Agencije, jer smo dva mjeseca u stalnom kontaktu sa predstavnicima zdravstva RS i sa ovom kompanijom", naveo je Zolak.

Miladin Stanić, šef Kluba poslanika SDS-a, komentarišući najavu o raskidu ugovora o nabavci mobilne bolnice, rekao je da to predstavlja veliku pobjedu naroda i opozicije.

"Raskidanje ugovora za pokretnu bolnicu je dokaz kriminalnih radnji i pokazatelj da ova garnitura ljudi na vlasti mora da ode milom ili silom", zaključio je Stanić.

Anja Petrović, portparolka PDP-a, istakla je da je ova odluka zakasnjela reakcija i, prema njenim riječima, još jedna potvrda da postoje nezakonite radnje u vezi s nabavkom tog objekta.

"Tužilaštvo, bez obzira na današnji pokušaj izbjegavanja odgovornosti, mora reagovati i pokrenuti istragu", rekla je Petrovićeva.

Odluku o nabavci pokretne bolnice donijela je Vlada RS sa ciljem da zdravstveni sistem RS bude spremniji za odgovor na epidemiju virusa korona.

Šta Ristić duguje Srpskoj

Vlasnik firme "Global Balkan" Slaven Ristić ostao je Srpskoj dužan opremu za mobilnu bolnicu koja, između ostalog, podrazumijeva opremanje radiologije, laboratorije, hirurgije, jedinice intenzivne njege i banke krvi, vidljivo je iz tehničkog prijedloga koji je u posjedu portala Capital. S obzirom na to da je isporučio samo šator, Republički štab za vanredne situacije donio je zaključak da raskine ugovor s Ristićem.

U dokumentu Tehnički prijedlog za mobilnu bolnicu navodi se da je bolnica dizajnirana u skladu s međunarodnim standardima i specifikacijama koje nude mobilnost, bilo cestom, morem ili vazduhom.