Rade Aleksić za podcast "Pogledi": Potrebno je pričati o čovjeku, ovdje nema slobode

Gramzljivost je najveće čovjekovo zlo. Iz nje proizilazi želja da pojedinac ima samo više i više, vrijednost je prešla na ljude koji se bogate, a ne na ljude koji imaju prijatelja i koji ovom društvu doprinose nesebično.

Prije ovoga rata nije postojao Srbin, Musliman ili Hrvat, nego prijatelj. Danas toga nema, više smo podijeljeni, a za to su krivi ljudi koji su na vlasti, jer dijeljenjem ljudi žele da sačuvaju sebe i svoju moć, rekao je u podcastu "Pogledi" Rade Aleksić.

Rade je otac pokojnog Srđana Aleksića, koji je prije tačno 30 godina tragično izgubio život u svom rodnom Trebinju, kada je stao u odbranu sugrađanina Alena Glavovića, i za to nažalost platio životom.

Srđan je tada pretučen, a nekoliko dana nakon toga preminuo je u trebinjskoj bolnici.

"Djela pokazuju šta je čovjek, a to je pokazalo Srđanovo djelo i zato ja kažem da on nije umro. Ako mi danas poslije 30 godina pričamo o nečemu što treba da bude primjer čovječnosti, onda je čovjek živ", kaže Aleksić

U razgovoru sa njim, tri decenije od tragedije koja je bila samo jedan od primjera krvavog sukoba sa kraja prošlog vijeka u BiH, pokušali smo doći do odgovora:

Da li je suživot u BiH uopšte moguć, do kada ćemo se valjati u ovoj kolotečini, te kako stati u kraj krilatici "naši i njihovi"?

"Ne samo da se dijelimo na 'naše i njihove', već i na pripadnoj političkim strankama", direktno odgovara Aleksić, dodajući da je tužna činjenica da nema napretka ako nisi vrijedan partijski vojnik.

Pored toga, on poručuje da nikada na ovom prostoru nisu postojale ovako otvorene podjele, ali i da BiH, odnosno njenim građanima nedostaje jedna stvar – sloboda.

"Nismo slobodni. Od početka, od škole smo zarobila. Najveći neprijatelj slobode je ocjena. Ja učim za ocjenu, ne učim da znam, najčešće je tako. I često na lažan način djeca dolaze do ocjene. To nije sloboda, samo sloboda stvara čovjeka. Zato treba djecu ubijediti da su mu svi prijatelji, a to se ne radi. Profesori se iznenade kada im ovako kažem, a ja tvrdim da bi znanje bilo veće da nema ocjene", rekao je između ostalog Aleksić.