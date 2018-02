Radio Trebinje i ANI "Jovan Dučić" u akciji za Sofiju

TREBINJE-U organizaciji Radio Trebinja i Ansambla nacionalnih igara "Jovan Dučić", u prepunoj sali Doma mladih je sinoć orgasnizovan humanitarni koncert za desetomjesečnu Sofiju Radovanović kojoj je u Švajcarskoj potrebna hitna operacija karcinoma oka.

Na koncertu je nastupilo nekoliko kulturno-umjetničkih društava - ANI "Jovan Dučić", GKUD "Alat", KUD "Petrovo polje", KUD "Ljubinje", te muzičari Baka i Igor Planjanin, učenici Muzičke škole Trebinje i muška pjevačka grupa "Braća Kise i braća Lečić" iz Ljubinja.

„Dobili smo rješenje od Fonda zdravstva i Fonda solidarnosti za liječenje djece u inostranstvu koji su nam odobrili tih 60.000 franka koje su potrebne sada samo za nepuna tri mjeseca Sofijinog liječenja, ali je potrebno još mnogo više novca, jer će njeno liječenje trajati ne samo ta tri mjeseca, već dvije ili tri godine“, kazala je uoči koncerta Darija Živanić, tetka male Sofije.

Ona je potvrdila da Sofija za Lozanu putuje sutra, 7. februara su predoperativne konsultacije, a 8. februara je djevojčica pod totalnom anestezijom kako bi se detaljno pregledala i ustanovili dalji potezi.

Živanićeva je novinarima potvrdila da se humani ljudi na apel za pomoć odazivaju sa svih strana i zahvalila se svima koji su se i do sada odazvali.

Dragana Stijačić, baka malene Sofije, se takođe zahvalilia svima u Republici Srpskoj i širom BiH i regiona, ali i svih ostalih krajeva koji se odazivaju na apele za pomoć ovoj maloj djevojčici.

Za sve one koji to još nisu uradili, a žele pomoći desetomjesečnoj bebi koja je zbog tumora već ostala bez jednog, a predstoji borba za drugo oko, to mogu učiniti uplatom na žiro račun 567-4415000-118321, Radovanović Vukica kod Sberbank, a kontakt telefoni su: 066/898-503 i 066/729-603...