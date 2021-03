Radnici GRAS-a najavili bojkot ukoliko plate ne budu uplaćene do ponedjeljka

SARAJEVO - Radnici Javnog komunalnog preduzeća GRAS u Sarajevu najavili su da će u ponedjeljak, 22. marta, prestati sa radom ukoliko im do tada ne budu isplaćene zaostale plate.

Oni su danas na konferenciji za novinare rekli da su prinuđeni da obustave rad ukoliko im nadležni ne uplate zaostale dvije plate jer se plaše da bi agonija mogla da bude nastavljena i narednih mjeseci, prenose federalni mediji.

"Bojim se da će, ako se to ne desi, u ponedjeljak iza 15.00 časova doći do bojkota radnika. To će biti kroz vid masovnog odlaska na bolovanje jer su ljudi i fizički i psihički iscrpljeni. Možda će to biti kroz radničku neposlušnost ili bojkot, ali će javni prevoz građana u Kantonu Sarajevo definitivno biti ugrožen", upozorio je predsjednik Sindikata GRAS-a Amir Muminović.

Muminović je naveo da je stanje u tom preduzeću zapušteno i da se radnici bore da osposobe svako vozilo.

"GRAS već duži period nije sposoban da izvrši svoj zadatak u vidu prevoza putnika u Kantonu Sarajevo. Razlog je što imamo nedostatak voznih jedinica", rekao je Muminović.