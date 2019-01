Radnici u Bileći štrajkuju zbog pet neisplaćenih plata

BILEĆA - Radnici bilećkog Javnog preduzeća "Prečistač otpadnih voda" štrajkovali su danas i juče zbog neisplaćenih pet plata, a otpadne vode, koje podrazumijevaju i kanalizaciju, odlaze u Bilećko jezero.

S radnicima je i direktor Davor Milidragović, koji kaže da su se prvi problemi javili još prilikom osnivanja preduzeća, kada je primljeno desetak radnika i donesena odluka o budžetu koji ih može isplatiti, da bi se za nekoliko godina taj broj uduplao, a budžet ostao isti.

"Još tada su, kako sam kasnije saznao, plate kasnile, a kamoli danas kada nas je duplo više, a budžet ostao isti. Došli smo u situaciju da dobar dio radnika koji je u kreditima ne može servisirati svoja zaduženja, a kamoli da hrani porodice", kaže direktor Milidragović.

Dodaje da je još u početku trebalo nabaviti i namjensko vozilo za odvoz mulja, ali bi se koristilo i za druge svrhe, čime bi se obezbijedila i dva-tri radna mjesta, pa bi se ostvarivao i profit, umjesto da se za to i mnoge druge stvari plaćaju privatnici.

Zbog svih nagomilanih problema i plaćanja remonta i drugih popravki iz budžeta koji im je dodijeljen, došli su u situaciju da probiju budžet za prošlu godinu, ali ni pored obećanja iz Skupštine opštine da će im sve nadoknaditi u rebalansu - to se nije ostvarilo, jer ni do rebalansa, ni do nacrta budžeta za 2019. godinu nije ni došlo.

Načelnik Bileće Miljan Aleksić očekuje da će se štrajk uskoro završiti, jer će radnicima biti uplaćene tri od zaostalih pet plata, a uplate mogu očekivati u toku subote.

Aleksić kaže da je svjestan da se mora urgentno djelovati i da će se tako i uraditi.

Dug preduzeća za plate i obaveze iznosi oko 150.000 maraka, a na sjednici Skupštine opštine, koja će biti odružana 31. januara, razmatraće se Nacrt budžeta, u kojem će biti izdefinisana izdvajanja za JP "Prečistač otpadnih voda".