Radnici u Bolnici Istočno Sarajevo traže isplatu zaostalih plata i doprinosa

ISTOČNO SARAJEVO - Zaposleni u Bolnici Istočno Sarajevo ne prihvataju prijedlog direktora Gorana Todorovića da im do 5. decembra bude isplaćena septembarska plata, već ostaju pri zahtjevu da im budu uplaćeni doprinosi za avgust, plate za septembar i oktobar sa doprinosima i naknade do 4. decembra u 12.00 časova za kada su najavili štrajk.

Predsjednik Sindikata doktora Sarajevsko-romanijske regije Tatjana Jovičić rekla je Srni da im je na jutrošnjem sastanku direktor predložio da septembarsku platu bez doprinosa isplati do 5. decembra, da iz kredita od 1.200.000 KM za ostala potraživanja radnika bude izdvojeno 160.000 KM i da to bude isplaćeno do 20. decembra, te da pregovori o rješavanju ovih problema počnu nakon formiranja vlasti u Republici Srpskoj.

Ona je ponovila da radnici ostaju pri svojim zahtjevima i da će to reći i na sutrašnjem sastanku sa direktorom.

"Direktor bi na sutrašnjem sastanku trebalo da nam da saglasnost na odluku o minimumu procesa rada i dostavi spisak zaposlenih koji u ovoj i narednoj godini odlaze u penziju da bi im bili uplaćeni doprinosi", navela je Jovičićeva.

Ona je istakla da je jedan od najvažnijih zahtjeva da se zaposleni u ovoj bolnici u pravima potpuno izjednače sa radnicima Kliničkog centra Banjaluka kojima se redovno uplaćuju plate i doprinosi.

Jovičićeva kaže da su Klinički centar Banjaluka naveli kao primjer, jer je prema statistici, veći gubitaš od Bolnice Istočno Sarajevo, a radnicima se redovno iplaćuju plate i doprinosi.

"Mislimo da je isto biti ljekar ili pacijent u Istočnom Sarajevu i u Banjaluci", rekla je Jovičićeva.

Ona je dodala da je sutrašnji sastanak zakazan za 7.00 časova, a nakon toga Todorović ide u Banjaluku na zakazane sastanke gdje će tražiti rješenje ovih problema.

Na jutrošnjem sastanku sa Stručnim kolegijumom, na Todorovićev zahtjev, kojem su prisustvovala sva četiri sindikalna predstavnika, razmatrana je aktuelna problematika u vezi sa potraživanjima zaposlenih.

Stručni kolegijum saglasio se sa prijedlogom direktora da do 5. decembra bude isplaćena septembarska plata i da se nastavi taj trend, te da najkasnije do 20. decembra budu isplaćene zaostale obaveze prema zaposlenima u Bolnici Istočno Sarajevo za prevoz, naknade za rođenje djece ili pomoć zbog preminulog člana porodice, jubilarne nagrade i drugo.

Prihvaćen je i Todorovićev prijedlog da se od januara, uporedo sa formiranjem nove vlasti na nivou Republike Srpske, krene u ozbiljne i konačne dogovore sa resornim ministrom i Vladom Srpske u vezi sa isplatom dvije zaostale plate i regulisanjem doprinosa koji kasne skoro osam godina.

Sindikat doktora medicine Bolnice Istočno Sarajevo je proteklih dana organizovao protest upozorenja, zahtijevajući isplatu plata i obaveza iz proteklog perioda, kao i izjednačavanje u pravima sa zaposlenima u Univerzitetkom kliničkom centru Republike Srpske u Banjaluci.