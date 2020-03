Radojičić: Zahvalnost medicinarima koji su "na prvoj liniji"

BANJALUKA - Gradonačelnik Igor Radojičić izrazio je danas podršku i zahvalnost svim medicinskim radnicima, koji su uspješno odgovorili na epidemiološku situaciju u vezi sa korona virusom.

“U protekle tri sedmice Dom zdravlja i čitav zdravstveni sistem je pokazao da je uspješno odgovorio ovom izazovu, da su iznijeli ovaj prvi udar i da smo već ušli u uhodani režim rada”, istakao je Radojičić prilikom današnje posjete Domu zdravlja.

Prema njegovim riječima, mjerama prevencije i funkcionisanja, Dom zdravlja učinio je veoma mnogo da se spriječi širenje zaraze.

“Blagovremenim reagovanjem i radom ovih ljudi urađeno je mnogo da ne preopteretimo sljedeće stepenice zdravstvenog sistema, da ne dođemo do intenzivne njege, da ne dođemo do respiratora, ili neke druge vrste problema. Zato je važna ova prva stepenica za sprečavanje širenja zaraze, a to je Dom zdravlja”, kazao je Radojičić.

On je naveo da je Dom zdravlja sa svojim službama na prvoj liniji kontakta i cijelog procesa sprečavanja zaraznih bolesti.

“Svi oni iz Banjaluke kod kojih je potvrđeno prisustvo virusa su na onaj ili ovaj način prošli kroz Dom zdravlja, kao i hiljade sugrađana koji su imali kontakte sa zaraženim licima”, rekao je on.

Kako je pojasnio, Dom zdravlja, nakon što se utvrdi za lice da je pozitivno na virus, ima obavezu provjeravanja svih prvih kontakata, što naravno mnogo zavisi od saradnje lica za koje su utvrdi da je oboljelo.

“Dakle, Dom zdravlja anketira sve te ljude, daje medicinske sugestije, jer ovdje dolaze i lica koja dolaze iz drugih zemalja i na granici dobiju rješenja da se jave u svoju lokalnu zdravstvenu ustanovu. Takođe, rade i dezinfekciju preko Higijensko-epidemiološke službe, organizovani su posebni i ljudski i prostorni kapaciteti za ovu situaciju”, objasnio je Radojičić i dodao da se uz ovaj fokus rada, odvija i minimalni proces redovnog posla u ambulantama porodične medicine.

Direktorica Doma zdravlja Banjaluka Nevena Todorović istakla je da imaju dovoljno opreme i ljudstva, te da se radi preraspodjela smjena jer je cilj da se spriječi širenje bolesti i da se ne opterećuje Klinički centar.

“U Higijensko-epidemiološkoj službi se radi 24 časa, tako da su sve kolege dobile raspored da rade u toj službi kao ispomoć. U toj službi, radi oko 60 medicinskih radnika, javljaju se na telefon i daju građanima potrebne upute”, rekla je ona.