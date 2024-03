Radovi usporavaju saobraćaj

Na putevima u Republici Srpskoj i Federaciji BiH vozi se po pretežno vlažnom kolovozu, na pojedinim dionicama ima slabije magle ili niske oblačnosti, a izmjene su na mjestima izvođenja radova, saopšteno je iz Auto-moto saveza Srpske.

U toku su radovi na rušenju tunelske cijevi na dionici magistralnog puta Dobro Polje-Miljevina, zbog čega je saobraćaj na ovoj dionici obustavljen.

Predviđeno je da radovi traju do kraja mjeseca, a za to vrijeme putnička i teretna vozila do 20 tona koriste alternativni pravac Trnovo-Grebak-Ustikolina-Foča. Putnička vozila, kao i teretna vozila do 12 tona, mogu koristiti i pravac Sarajevo-Rogatica-Ustiprača-Goražde-Foča.

Zbog oštećenja mosta na magistralnom putu Sastavci-Ustiprača saobraćaj se odvija jednom saobraćanom trakom. Na mostu je zabranjen saobraćaj za vozila čija dozvoljena masa prelazi 12 tona.

Zbog rekonstrukcije dionice magistralnog puta Brod na Drini /Foča/-Hum /Šćepan Polje/ izmijenjen je režim u odvijanju saobraćaja sve do kraja godine.

Režim saobraćaja izmijenjen je na magistralnom putu dionica Rudanka-Doboj zbog uključivanja i isključivanja mehanizacije angažovane na izgradnji auto-puta na koridoru "Pet ce" od mosta Rudanka do tunela Putnikovo brdo dva. Radovi su produženi do kraja godine.

Na magistralnom putu Rača-Bijeljina u rejonu Balatuna, zbog radova, saobraćaj se odvija usporeno, jednom trakom. Na istom putnom pravcu, zbog oštećenja kolovoza i povećane frekvencije teretnih vozila, neophodna je oprezna vožnja. U toku su radovi na putnom pravcu Gradiška-Nova Topola-Klašnice.

Klizišta usporavaju saobraćaj na magistralnom putnom pravcu Gradiška-Kozarska Dubica, na ulazu u Orahovu i na regionalnom putu Ukrina-Gornja Vijaka.

Na regionalnom putu Rudanka-Stanari, na prevoju Ljeskove vode, zbog radova, saobraćaj se za putnička vozila odvija usporeno, dok se teretna vozila preusmjeravaju na alternativni pravac preko Јelaha.

Do povremene obustave saobraćaja, zbog izvođenja bušačko-minerskih radova, dolaziće na dionici magistralnog puta Trnovo-Miljevina u kanjonu rijeke Bistrice u vremenu između 7.00 i 16.00 časova.

Zbog radova i miniranja na kamenolomu "Grapska-Kostajnica" u Kostajnici kod Doboja dolazi do povremene obustave saobraćaja na dionici regionalnog puta Doboj-Modriča.

U FBiH počeli su radovi na raskrsnici na sjevernom ulazu u Mostar, zbog čega će se svakog radnog dana od 8.00 do 16.00 časova saobraćati usporeno, jednom trakom.

U toku su radovi na ulazu u Neum na putnom pravcu Stolac-Neum zbog čega je saobraćaj obustavljen i preusmjeren na obilaznicu Dubrovačkom ulicom. Takođe, sanacioni radovi izvode se i na magistralnim putevima Čevljanovići-Nišići i Grude-Vitina.

Na dionici Ključ-Sanski Most zbog radova na mostu na ulazu u Sanski Most, kod Vodenog parka, saobraćaj je obustavljen i preusmjeren na obilaznicu.

Na graničnim prelazima jutros nema zadržavanja.

