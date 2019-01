Rajčević: Opredjeljenje Vlade bolji materijalni položaj zaposlenih

BANJALUKA - Vlada Republike Srpske opredijeljena je za poboljšanje materijalnog položaja zaposlenih u oblasti visokog obrazovanja, rekao je ministar za naučnotehnološki razvoj, visoko obrazovanje i informaciono društvo Srpske Srđan Rajčević.

Rajčević je istakao da se donošenjem prijedloga zakona o platama zaposlenih u oblasti visokog obrazovanja i studentskog standarda Republike Srpske povećavaju platni koeficijenti u skladu sa sadržajem Memoranduma iz 2017. godine koji su potpisali Vlada i Savez sindikata Srpske.

"Ovim prijedlogom zakona izjednačavaju se platni koeficijenti u oblasti visokog obrazovanja sa platama zaposlenih u javnoj upravi", rekao je Rajčević novinarima u Banjaluci.

On je naveo da resorno ministarstvo cijeni stav Saveza sindikata Republike Srpske da treba povećati plate i ostalim zaposlenim u oblasti visokog obrazovanja i dodao da će to biti predmet rasprave i nastojanja u periodu važenja Memoranduma koji traje do kraja mandata ove vlade.

"Vjerujem da ćemo u naredne tri godine to uspjeti da uradimo", rekao je Rajčević.

Predsjednik Sindikata obrazovanja, nauke i kulture Republike Srpske Dragan Gnjatić smatra da će donošenjem seta zakona o platama zaposlenih u osnovnom, srednjem, visokom obrazovanju i u oblasti kulture biti ispravljena višegodišnja nepravda.

Gnjatić je rekao novinarima da je ovo prvi korak ka ujednačavanju plata sa zaposlenima u javnoj upravi.

"Ujednačavanje platnih koeficijenata odnosi se samo na zaposlene sa visokom stručnom spremom u ovim oblastima, ali ne i na ljude sa srednjom i najnižom stručnom spremom, jer su ta usaglašavanja postignuta u prethodnom periodu“, pojasnio je Gnjatić.