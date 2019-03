Rakulj: Tražićemo više novca iz budžeta za penzije

ŠAMAC - Predsjednik Udruženja penzionera Republike Srpske Rade Rakulj najavio je danas da će na sjednici Narodne skupštine Srpske biti vođene rasprave o pravima i položaju penzionera, da će od Vlade zatražiti veća izdvajanja za ovu kategoriju stanovnika.

Rakulj, koji je u Šamcu prisustvovao Skupštini opštinskog Udruženja penzionera, izrazio je nadu da će do maja penzije biti povećane.

"Nismo zadovoljni budžetom, dali su nam 10 odsto, a trebalo je da dobijemo 11 odsto", rekao je Rakulj novinarima.

Direktor Fonda penzijsko-invalidskog osiguranja Republike Srpske Mladen Milić rekao je da je Udruženje penzionera u Šamcu dobro organizovano i aktivno, te da tako treba da nastavi.

On je naveo da na području opštine Šamac četiri penzionera primaju penziju veću od 1.000 KM, 17 penzionera ima penziju veću od 800 KM, dok prosječna penzija na nivou opštine Šamac iznosi 323 KM, što je za 50 KM niže u odnosu na prosjek u Srpskoj.

Načelnik opštinske Službe za društvene djelatnosti i civilne poslove Slobodan Stojić ocijenio je da je saradnja sa Udruženjem penzionera dobra, te da penzioneri imaju poseban grant u opštinskom budžetu koji je za 2018. godinu iznosio 4.000 KM, a za ovu godinu 7.000 KM.

Predsjednik šamačkog Udruženja penzionera LJubomir Čordašević kaže da će u ovoj godini nastojati da finansijski ojačaju socijalnu pomoć ugroženim penzionerima.

Na šamačkom području ima 2.400 penzionera, od kojih je 1.750 učlanjeno u Udruženje. Penziju do 400 KM prima 550 do 600 penzionera, a penziju do 200 KM ima 250 penzionera.

Skupština Udruženja penzionera Šamac usvojila je danas izvještaj o radu za 2018. i plan rada za ovu godinu.