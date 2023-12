Rani popusti privlače putnike: Ljetovanja rezervišu na minusu

BANJALUKA, SARAJEVO, ZENICA - Iako je ljeto još daleko, ponude za odlazak na more i rani booking po nižim cijenama, kako navode u agencijama, već privlače građane.

Rezervacije za ljetni odmor već bilježe i u Turističkoj agenciji "Kontiki travel", a kako za "Nezavisne novine" ističu, rani booking koriste građani koji sigurno znaju kada će imati odmor naredne godine.

"Putnici koji zadnji niz godina putuju sa nama znaju da su sada cijene dosta povoljnije, čak i do 30 odsto u poređenju sa cijenama koje nas čekaju za ljetnu sezonu", istakli su oni, dodajući da je odziv putnika dobar i da je iz godine u godinu sve bolji.

Kada je riječ o destinacijama, u "Kontikiju" navode da su zasad objavili ponude za Tursku i Tunis, ali da to nisu jedine lokacije na koje će se moći putovati.

"Biće još destinacija, ali još nismo sve objavili. Sve će biti objavljeno do kraja ove godine, odnosno do same Nove godine", istakli su iz ove agencije.

Kada je riječ o cijenama aranžmana, one se kreću od 1.200 KM po osobi, a na cijenu utiče niz faktora kao što su termin, avio-karte ili broj noćenja.

Rani booking započeo je i u Turističkoj agenciji "Centrotours" iz Sarajeva, a kako navode trenutno su u prodaji aranžmani za antalijsku regiju sa direktnim čarter letom iz Sarajeva.

"Klijenti mogu da ostvare popuste u iznosu od 30 do 40 odsto na ukupan paket aranžmana koji uključuje avionske karte, transfere, smještaj u hotelima od pet zvjezdica i uslugu našeg vodiča", ističu oni, dodajući da će od sljedeće godine putnici putem njihove agencije moći ljetovati i u Tunisu i Egiptu, kao i na jadranskoj obali.

"Već imamo određen broj rezervacija u sistemu, međutim pravi broj rezervacija očekujemo u naredne dvije sedmice", objašnjavaju u "Centrotoursu".

Prvi ljetni aranžmani već su u ponudi i u Putničkoj agenciji "Kosmopolit" iz Zenice. Ističu da su trenutno u prodaji aranžmani za antalijsku regiju, a odziv je standardan.

"Mi već godinama imamo rani booking pa je i navika naših stalnih klijenata da se jako rano rezerviše ljetovanje i otplaćuje do polaska", rekli su iz "Kosmopolita".

Svoje putovanje uskoro planira rezervisati i Dijana M. iz Banjaluke, koja ističe da već nekoliko godina koristi benefite ranog bookinga.

"Izađe me znatno jeftinije kad aranžman rezervišem tokom zime dok su popusti, a moja je sreća što tačno znam kada ću na odmor", rekla je ona.

Kako navodi, još se dvoumi gdje će ljetovati naredne godine, mada vjeruje da neće eksperimentisati, već da će rezervisati isti smještaj kao i lani.

S druge strane, Marija M. iz Prijedora svoje ljetovanje i naredne godine platiće po višoj cijeni jer, kako kaže, ne može toliko unaprijed planirati godišnji odmor.

"Odmor rezervišem mjesec ili dva ranije kad sam u potpunosti sigurna kad mogu ići na odmor, mada bi mi popust na ljetovanje svakako bio od koristi", rekla je ona.

