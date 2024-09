Ranko Bokić, šampion sa Bilećkog jezera: Ribolovci sanjaju samo rijeke, jezera i ribu

BILEĆA - Gdje Ranko Bokić na jezerima, rijekama ili moru prođe bućkalicom i zabaci udicu, somovi nemaju nikakve šanse. Ni mali ni veliki.

To tvrde ribolovci, učesnici mnogih takmičenja, najčešće na Bilećkom jezeru, gdje je Ranko apsolutni šampion.

To je njegovo omiljeno mjesto, koje je upoznao prije tridesetak godina, nakon povratka iz Sarajeva.

Na ovom vodenom prostranstvu koje mnogi nazivaju hercegovačkim morem, provodi više vremena nego kod kuće.

"Bilećko jezero je moja druga kuća", kaže Ranko Bokić. Rođen je u Sarajevu, tu je proveo djetinjstvo, mladost i veći dio radnog vijeka.

Prije dolaska u Hercegovinu, priča, nije znao mnogo o ribolovu, gotovo ništa. Povremeno je dolazio na Jablaničko jezero, sa ribolovcima, pripremao hranu i udice za pecanje. Ništa posebno.

"Sve se promijenilo dolaskom u kraj iz kojeg potiču roditelji. Moja majka je iz bilećkog sela Mirilovići, a otac iz Krtinje, na pola puta između Trebinja i Ljubinja", objasnio nam je Ranko okolnosti dolaska u Hercegovinu.

U novoj sredini upoznao je nove ljude i nove mogućnosti. Družeći se sa Draganom Lucićem, kaže, zavolio je ribolov.

"Dragan je iskusan ribolovac. On me doveo na jezero i otkrio ljepotu pecanja, boravka na vodi, druženja... Ustupio mi je čamac, pribor, objasnio suštinu. Nije mi trebalo dugo ni mnogo da to prihvatim. Zavolio sam ribolov i tome se posvetio, u potpunosti, bezrezervno", sa velikim zadovoljstvom o ribolovačkim počecima priča Bokić. Dugačak je spisak nagrada i pehara koje je osvojio. Redovno pobjeđuje u pojedinačnoj i ekipnoj konkurenciji.

"U mom timu su sin Borko i prika Zoran Vujović. Sina sam još dok je bio mali naučio ribolovu. On je to zavolio i sada je takođe veoma uspješan. Moj prika Vujović je nedavno postao ribolovac. Zavolio je to na prečac, kompletirao opremu i krenuo punim jedrima i sa velikim zadovoljstvom na vodu. Sada je i on veoma uspješan", hvali Bokić članove svoje ekipe.

"Nas trojica smo početkom avgusta na takmičenju na Bilećkom jezeru za kratko vrijeme upecali 14 somova. To nikome prije nas nije uspjelo. Za svako takmičenje se pripremamo dugo, istražujemo jezero, staništa ribe, naročito soma, sređujemo opremu, pripremamo se fizički i psihički. Zato uspjeh nikada ne izostaje", objašnjava Ranko Bokić, veteran i šampion Bilećkog jezera, učesnik državnih, regionalnih i svjetskih takmičenja, način pripreme za takmičenja.

Od trofeja sa Bilećkog jezera izdvaja soma teškog 67 kilograma.

"Ima ovdje i krupnijih primjeraka. Jednom prilikom sa udice mi se oteo som koji je sigurno duplo veći i teži te nestao u dubinama. Jezero je na nekim mjestima duboko 60 metara. Poznajem svaku uvalu, kanal, svaki dio jezera kao svoj džep", objašnjava on svoju ribolovačku preokupaciju.

"Teško je to objasniti. To je ljubav, smisao života. Šta drugo reći za sebe i prijatelje, za mog sina i ostale, koji su na jezeru u svako godišnje doba, po svakom vremenu, na vrućini, na kiši, kada je toplo i veoma hladno. To je strast, uživanje, uzbuđenje. Ribolovci sanjaju samo rijeke, jezera i ribu. Kada je dobar ulov, tada ribolovac ne može zaspati od sreće", priča Ranko Bokić.

Pomoć drugima

Posebno je srećan kada mu se obrate manje iskusni ribolovci iz drugih sredina, zatraže savjet i pomoć. Hvali ekipu iz Banjaluke, zaljubljenike u Bilećko jezero i somove.

"To su Siniša Aleksić, Dušan Kockar, Kristijan Bakić i Radomir Šorak, koji su mi veoma dragi gosti i uspješni pecaroši na soma. S njima sam uspostavio veoma blizak, prijateljski odnos. Oni ovu našu priču sa 'hercegovačkog mora' pronose svuda. Smatram da imaju šta ispričati i vidjeti", smatra Ranko Bokić, ne propuštajući priliku za pohvalu i na račun supruge Slavice.

Ona podržava Ranka i Borka, priprema hranu za ribu, podešava opremu, a često, zajedno sa njima, zabaci udicu u Bilećkom jezeru.

