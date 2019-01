Raspada se Građanski blok?

​TUZLA - Skupština Tuzlanskog kantona u petak nije dobila novo rukovodstvo jer su u zadnji tren poslanici SBB-a odlučili da ne podrže Mahira Mešalića, kandidata iz reda Bošnjaka za predsjednika.

Formirani su klubovi naroda i izabrani delegati za Dom naroda federalnog parlamenta, odnosno, tri Bošnjaka, dva Srbina, jedan Hrvat i dva iz reda ostalih.

Hoće li Građanski blok opstati ili se ovom odlukom SBB-a raspada, u petak niko nije htio potvrditi niti negirati.

Iz SDP-a, kao predvodnika koalicije Građanskog bloka, ističu da su proteklih dana obavljeni svi razgovori i da su bili čvrsto uvjereni da će u petak biti izabrano rukovodstvo Skupštine TK, što će dalje otvoriti put za formiranje Vlade TK.

Međutim, neposredno pred početak sjednice, Klub stranke SBB BiH obavijestio je ostale partnere da neće podržati kandidata DF-a za predsjednika Skupštine iz reda bošnjačkog naroda.

"Nama to praktično znači da mi više nemamo 19 poslanika. Mada iz SBB-a tvrde da to ne znači to, da je to stanka gdje oni treba da se usaglase još u Sarajevu", rekao je Dževad Hadžić, šef Kluba SDP-a, te dodao da ostaju opcije da se počnu voditi pregovori s nekim novim potencijalnim partnerima.

Na pitanje je li to SDA ili PDA, jer su to jedine preostale stranke, Hadžić nije dao konkretan odgovor.