Raspisan konkurs za nagradu "Srđan Aleksić"

BANJALUKA - Raspisan je konkurs za regionalnu novinarsku nagradu "Srđan Aleksić", u okviru kojeg se nagrada dodjeljuje novinarkama, novinarima i medijima iz BiH, Srbije, Hrvatske i Crne Gore u tri kategorije - za novinarsku hrabrost i izuzetnost, za doprinos zajednici, te za medije.

Konkurs su raspisali Helsinški parlament građana Banjaluka, Mreža za izgradnju mira, Nezavisno društvo novinara Vojvodine, Institut za medije Crne Gore i Udruga za promicanje medijske kulture, umjetnosti i tolerancije "Lupi ga - svijet kroz obične oči" iz Hrvatske.

Kako je saopšteno, nagrada za novinarsku hrabrost i izuzetnost dodjeljuje se novinarki ili novinaru koji su se istakli temeljitim, profesionalnim i etičnim izvještavanjem o korupciji, potrošnji javnih sredstava, uništavanju prirodnih resursa, političkim manipulacijama, nasilju, veličanju ratnih zločinaca ili drugim temama koje su tabu ili o kojima se rijetko ili jednostrano izvještava.

Nagrada za doprinos zajednici dodjeljuje se novinarki ili novinaru ili grupi autora i autorki za kontinuirano izvještavanje o pomirenju, inkluziji, zaštiti ljudskih prava, ravnopravnosti polova i vladavini prava, koje je donijelo konkretnu korist građanima i građankama i/ili zajednicama u kojima oni žive.

Nagrada za medije dodjeljuje se medijima iz regiona, koji se ističu odgovornom uređivačkom politikom i podržavaju svoje novinare i novinarke u njihovom nastojanju da budu u službi javnog interesa i zaštite ljudskih prava, slobode medija.

Novinare, novinarke i medije mogu nominovati udruženja, neformalne grupe, mreže organizacija civilnog društva, urednici odnosno urednice u medijima, novinari odnosno novinarske, sindikati, naučno-obrazovne institucije, univerzitetski nastavnici i nastavnice iz BiH, Srbije, Hrvatske i Crne Gore.

Rok za nominaciju je 1. novembar ove godine. Novinarke, novinari i mediji ne mogu se direktno prijaviti na konkurs.

Za nagradu u prve dvije kategorije za novinare i novinarke potrebno je poslati od jedne do maksimalno tri snimljene emisije ili teksta odnosno priloga novinara ili novinarke koji se nominuju, a koji ispunjavaju kriterijume za nagradu u ove dvije kategorije, i koji su objavljeni od 1. septembra 2021. do 1. septembra 2022. Za nagradu u trećoj kategoriji potrebno je poslati link na web stranicu medija i do tri emisije, priloga ili teksta koji svjedoče o ispunjavanju kriterijuma.

Regionalna novinarska nagrada "Srđan Aleksić" biće dodijeljena 10. decembra u Banjaluci, povodom Međunarodnog dana ljudskih prava.