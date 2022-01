Raste broj razvoda u BiH: Najviše se vole ljeti, a razvode u proljeće

BANJALUKA, SARAJEVO - Popuštanje mjera, ali i moderno doba u kojem živimo doprinose da ljudi imaju sve manje kompromisa, žele više slobode i čim se to ugrozi odmah "sijeku" bračnu zajednicu pa tako i ne čudi podatak da je došlo po povećanog broja razvoda u BiH, saglasni su psiholozi i sociolozi.

Naime, to potvrđuju i podaci Agencije za statistiku BiH, prema kojima se u 2021. za devet mjeseci razvelo 1.519 parova, dok je godinu prije taj broj iznosio 1.354, što predstavlja povećanje od 11,36 odsto.

"U 2021. godini sklopljeno je 13.548 brakova, dok je godinu prije to bilo 11.325, što je povećanje za 19,63 odsto", kazali su iz Agencije za statistiku BiH.

Najveći broj brakova sklopljen je u avgustu i iznosi 2.791, potom u julu 2.054, dok je najveći broj razvoda bio u aprilu, kada je iznosio 236, te u septembru 218.

Vedran Francuz, sociolog, ističe da je 2020, od pojave pandemije, sve bilo velika neizvjesnost za građane te da su se ljudi teže odlučivali i na brak, ali i na razvod.

"Mjere koje su uveli nadležni dovele su do toga da se određeni brakovi odgode, ali imamo situacije da je došlo do vanbračne zajednice i zajedničkog života, bez tradicionalnog načina organizovanja svadbe, te sve što je prošle godine odgođeno u ovoj godini je realizovano, što je uticalo na veći broj sklopljenih brakova", kazao je Francuz za "Nezavisne novine".

Kako je pojasnio, i na povećan broj razvoda sigurno je imala uticaj pandemija, jer sigurno je među parovima došlo do određenih problema finansijske prirode.

"Ekspanzija korišćenja društvenih mreža uticala je na to da u brakovima koji su zapušteni, gdje su emocije već bile poništene, dođe do buđenja. Vjerovatno su i takve stvari doprinijele povećanom broju razvoda", kazao je Francuz.

Ističe da su mnogi parovi prinuđeni da ostaju u zajedništvu zbog djece.

"Moderno doba doprinosi da ljudi imaju manje kompromisa, više traže svoje slobode i čim se to ugrozi ljudi lako 'sijeku' bračnu zajednicu", zaključio je Francuz.

Aleksandar Milić, psiholog, kaže da statistika potvrđuje da se broj razvoda stalno povećava, a veoma je mnogo razloga koji dovode do kraha braka.

"Partneri najčešće kao razlog za razvod braka navode razlike u pogledima na brak i bračne uloge, nedostatak ili gubitak emocija prema bračnom partneru, paralelne veze, kao i probleme finansijske prirode", ističe Milić za "Nezavisne novine".

On smatra da ljudi tokom odrastanja često nisu sposobni da se izbore sa svojim neskladom i zato teško ostvaruju i imaju kvalitetne veze sa drugim ljudima i teško sklapaju brakove. Iako je evidentno da ljudi danas kasno stupaju u bračne zajednice, opet dolazi do raspada.

"Oni tek u braku osjete različitosti, nesklad, nesporazume, pa počinje međusobno opterećivanje i zahlađenje odnosa. To uslovljava razlaz i otuđenost jednog od drugoga, raspad braka i porodice", objasnio je psiholog.

Ognjen R. iz Dervente, koji se oženio ove godine, kaže da je sa suprugom planirao vjenčanje 2020. godine, ali da zbog epidemiološke situacije sa virusom korona to nije uspio uraditi.

"Planirali smo svadbu sa 300 zvanica, ali zbog ograničenja broja osoba od strane Republičkog štaba za vanredne situacije to nismo mogli, pa smo to otkazali jer smo se nadali da ćemo to moći uraditi u toku ove godine", naveo je ovaj mladoženja.