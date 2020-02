Raste broj žalbi: Zid ćutanja umjesto preciznih podataka

SARAJEVO - Raste broj žalbi iz oblasti Zakona o slobodi pristupa informacijama u BiH.

Potvrdila je to juče Nives Jukić, ombudsman za ljudska prava BiH, prezentujući Specijalni izvještaj o iskustvima u primjeni Zakona o slobodi pristupa informacijama u BiH. U 2015. su ombudsmani, naime, imali 223, u 2016. godini 291, godinu kasnije 248, a pretprošle godine čak 340 žalbi.

Ne iznenađuju ovi podaci Sinišu Vukelića, predsjednika Kluba novinara Banjaluka, koji upozorava na, kako kaže, masovnu pojavu da institucije i odgovorni u njima, u najboljem slučaju, pošalju odgovore na pitanja koja im nisu ni postavljena.

"Često odgovore i uopšteno, a najčešće se dešava da jednostavno ignorišu dopise i pitanja novinara, svjesni da neće snositi nikakve kazne i posljedice", rekao je Vukelić za "Nezavisne".

Na pitanje da li postoji rješenje za ovakvu situaciju, Vukelić odgovara da bi trebalo da se ugledamo na primjere iz okruženja.

"Klub novinara Banjaluka, ali i Udruženje 'BH novinari' već godinama predlažu da se formira jedna nova institucija, po uzoru na Srbiju, a to je povjerenik za informacije od javnog značaja. Kolege iz Srbije kažu da to daje izuzetne rezultate - dobili su na hiljade odgovora institucija nakon što su ih one odbile, a oni se žalili povjereniku", naveo je Vukelić.

Po riječima Jukićeve, broj žalbi je povećan zbog toga što su javna tijela u BiH češće kršila prava na pristup informacijama, ali i bolje informisanosti građana o mehanizmu zaštite ovog prava.

"Značajno je naglasiti i ulogu medija u promociji zakona, posebno s obzirom na činjenicu da zbog nepostojanja posebnih zakona o medijima i oni sami koriste Zakon o slobodi pristupa informacijama", navela je Jukićeva. Dodala je da se sve žalbe mogu posmatrati s dva aspekta - jedan je koji se odnosi na slabosti institucija, a drugi na slabosti zakonodavstva.

Ombudsman Jasminka Džumhur kaže da su upravo navodi iz žalbi njima bili indikator da treba da pitaju javne organe zašto postoje problemi u primjeni Zakona o slobodi pristupa infromacijama. Napomenula je da su uputili dopis na 447 adresa javnih organa na nivou BiH, entiteta, Brčko distrikta, kantona i određenog broja opština i gradova, a da im je odgovorilo 186.

Broj žalbi

2015. 223

2016. 291

2017. 248

2018. 340