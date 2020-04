Raste broj zaraženih u novom žarištu virusa korona u BiH

U Maglaju, novom žarištu korona virusa u Bosni i Hercegovini, do danas je registrovan 71 slučaj zaraze virusom. Čak 494 osobe su u samoizolaciji.

Prvi slučajevi zaraze u ovoj opštini registrovani su 12. aprila kada je registrovano sedam slučajeva zaraze korona virusom.

Već narednog dana broj pozitivnih osoba na novi virus popeo se na 13. Do 18. aprila u ovoj opštini broj zaraženih se povećao na 38. Najveći broj zaraženih registrovan je posljednjih dana i popeo se na 71.

Zbog dešavanja posljednjih dana i velikog porasta zaraženih, juče su ministar zdravstva i predsjednik Kriznog štaba Zeničko-dobojskog kantona dr. Adnan Jupić i načelnik Odjela za infektivne bolesti Kantonalne bolnice Zenica dr. Ednan Drljević posjetili JU Dom zdravlja Maglaj.

Na sastanku kojem su prisustvovali načelnik opštine Mirsad Mahmutagić, direktor JU Dom zdravlja Maglaj Elvir Vehabović, kantonalni epidemiolog dr. Alis Kozica, direktor Opšte bolnice Tešanj dr. Hasan Škiljo i predstavnici Instituta za zdravlje i sigurnost hrane razgovarali su o trenutnom stanju u općini Maglaj, povećanom broju zaraženih lica, kao i prostoru za eventualni izolatorijum.

"Radi se o kompanijama sa velikim brojem uposlenih na malom prostoru i virus se zavukao među radnike, naglo se proširio. Kada je u pitanju prestanak rada tih kompanija, HM Promet je prestao da radi kada se evidentirao provozaraženi na području općine Maglaj, koji nije uposlenik HM Prometa, odmah su zaustavili proizvodnju. Kada je u pitanju kompanija Bontex, u prošli četvrtak je evidentirana prvozaražena osoba, odmah u petak ujutro je nadležna osoba, epidemiolog iz Doma zdravlja otišao da se uzmu brisevi, da se provjeri stanje korona virusa među tim radnicima i u petak je zaustavljena proizvodnja i u toj kompaniji. Nijedna od te dvije kompanije trenutno ne rade. Nulti pacijent koji je donio virus u Maglaj nije poznat. Ono što ja vidim je da su epidemiolozi uhvatili tu granu, put kretanja virusa i lokalizovali i vjerujem da će tako učiniti i sa Bontexom, iako sam ubijeđen da ćemo imati dodatni broj novozaraženih nakon testiranja koja su nastavljena ovih dana", kazao je načelnik opštine Mirsad Mahmutagić.

"U Maglaju istražujemo žarišta i kontakte i činjenica je da ima više zaraženih. Dobro nam je došlo da u drugim općinama nemamo toliko zaraženih pa još uvijek nam kapaciteti kojim raspolažemo nisu došli u pitanje. Ovi pacijenti su već oboljeli, sada su registrovani i imat će kompletnu zdravstvenu uslugu. Rade se obimna testiranja zbog čega se i otkriva veći broj pacijenata. Specifičnost Maglaja je da veliki broj pacijenata dolazi iz neka dva privredna subjekta. Sada treba provjeriti jesu li se u principu pridržavali svi pravilnog načina rada, protokola i tako dalje. Ne da bi se neko optuživao nego da se učimo na greškama”, istakao je dr. Adnan Jupić, ministar zdravstva i predsjednik Kriznog štaba Zeničko-dobojskog kantona.

Dr. Ednan Drljević, načelnik Odjeljenja za infektivne bolesti Kantonalne bolnice Zenica, između ostalog, govorio je o ublažavanju mjera u Federaciji BiH.

"Ne znam po koji se put desilo da niko struku nije konsultovao. Nas epidemiologa i infektologa je premalo i oni bi morali da nas zaista koriste. Svi poduzimaju neke mjere bez ikakve konsultacije sa stručnjacima. Znači struka nije uopće konsultirana, nego su ljudi koji su mašinski inženjeri ili nešto, donose te odluke. Druga stvar je da sve te odluke koje se donose, pogotovo tipa policijskog sata, moraju se uskladiti sa Republikom Srpskom. Mi smo jedno epidemiološko područje. Isto se desilo i sa karantinima. Gdje su u Federaciji bili u karantinima 28 dana, a u Republici Srpskoj 15 dana. To je nedopustivo. Te mjere moraju biti usklađene i kad se donose, a kad se mjere olabljuju, onda se mora konsultovati struka. Imamo indekse po kojima treba to da mjerimo, kolikom se brzinom šire ti virusi. Ako je on ispod jedan, onda se te mjere olabave, ali ja te indekse nisam nigdje vidio, a ako se približi jedan, ponovo se uvode te mjere. Kod nas se ne radi tako i krajnje je vrijeme da se s tim prestane", kazao je dr. Drljević.

