Raste nezadovoljstvo budućih vozača: Put do dozvole bio bi skuplji nego u Italiji

BANJALUKA, SARAJEVO - Ukoliko bi polaganje vozačkog ispita u BiH poskupjelo, onda bi po cijeni nadmašilo čak i Italiju, gdje je životni standard neuporedivo veći od našeg.

Poručuju to sagovornici "Nezavisnih", koji ističu da je kulminiralo nezadovoljstvo zbog najave o mogućem povećanju cijena osposobljavanja u BiH, gdje se ionako svijećom traže profesionalni vozači.

Naši sagovornici kažu da su novčanici građana prazni i da malo ko ima novca da plati više od 1.500 maraka, koliko bi, po nekim računicama, koštao put do B kategorije, dok bi budući vozači kamiona i autobusa plaćali još veću cifru.

"Vozački ispit bi u tom slučaju u Italiji bio jeftiniji nego kod nas. Njihove plate s našim ne možemo porediti. Zato do poskupljenja kod nas ne smije doći. Dobićemo samo kontraefekat u državi gdje svakako nedostaje vozača zato što ljudi odlaze raditi u inostranstvo za veće plate", tvrdi Siniša Radošević, vlasnik banjalučke Auto-škole "Vrbas".

Prema njegovim riječima, zamisao da vozački ispiti poskupe unazadila bi ne samo kandidate, već i auto-škole.

"Broj kandidata pao bi definitivno. Ko će sebi moći priuštiti to da polaže vozački ispit", pita se Radošević.

Njegov stav dijeli i Dejan Mijić, predsjednik Skupštine Udruženja saobraćaja i veza Republike Srpske, koji napominje da je neprihvatljivo poskupljenje vozačkih ispita u situaciji kada se iznalaze načini za obezbjeđenje dodatne radne snage u ovoj branši.

"Neko pokušava da profitira tako što bi digao cijene vozačkih ispita, odnosno vidio je šansu da se više naplati jer nam nedostaje takvog kadra. Mislim da je to krajnje bezobzirno i da će donijeti teške posljedice na tržištu rada po pitanju vozača, za koje i ovako imamo oskudicu", ističe Mijić.

Sličnog je stava i Nikola Grbić, predsjednik Udruženja prevoznika za međunarodni i unutrašnji transport RS, koji ocjenjuje da je ovakav potez, u situaciji kada bilježimo nestašicu profesionalnih vozača, van svake pameti.

"Umjesto da država subvencionira mlade kadrove da polažu vozačke ispite, oni pokušavaju na ovaj način napuniti budžet. To što hoće da urade neće donijeti ništa dobro. Ko može da izdvoji dvije hiljade ili tri hiljade maraka da položi vozački ispit? Profesionalnih vozača i ovako nemamo, a ako usvoje to što su zamislili, pogoršaće se još više situacija i doći će do kolapsa. Pali bismo na koljena", napominje Grbić.

Sa druge strane, iz Ministarstva komunikacija i transporta BiH podsjećaju da su već pripremili Nacrt odluke o jedinstvenim minimalnim budžetskim elementima vrijednosti nastavnog časa iz teorijskog i praktičnog dijela osposobljavanja kandidata za vozače.

"Nacrt odluke je upućen na mišljenje Ministarstvu finansija i trezora BiH i Uredu za zakonodavstvo Savjeta ministara BiH. Naredni korak je upućivanje teksta Prijedloga odluke Generalnom sekretarijatu Savjeta ministara BiH radi razmatranja i usvajanja te odluke", kažu u Ministarstvu komunikacija i transporta BiH.

Podsjetimo, kod nas se već duže vrijeme bilježi hroničan nedostatak profesionalnih vozača. Svega 20 vozača autobusa nalazi se na evidenciji Zavoda za zapošljavanje RS, a prema riječima vlasnika transportnih firmi, ništa bolja situacija nije ni kada je riječ o vozačima kamiona.