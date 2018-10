Rastu prihodi Fonda PIO

BIJELJINA - Fond za penzijsko i invalidsko osiguranje /PIO/ Republike Srpske saopštio je da je u proteklih devet mjeseci nastavljen, ali i ubrzan porast prihoda po osnovu doprinosa, te naplaćeno 613,46 miliona KM, što je više za 43,81 milion KM ili 7,7 odsto u odnosu na isti period prošle godine.

Na kraju prošle godine po ovom osnovu naplaćena su ukupno 798,83 miliona KM, što je više za 41,66 miliona KM ili 5,5 odsto u odnosu na isti period 2016, navodi se u saopštenju.

Iz Fonda PIO dodaju da u Srpskoj po osnovu doprinosa za penzijsko i invalidsko osiguranje, kao osnovnog izvora prihoda, bude prikupljeno 78 do 80 odsto sredstava potrebnih za isplatu penzija, dok 20 do 22 odsto čine sredstva iz republičkog budžeta i oko jedan odsto ostali prihodi.

U Fondu kažu da je slična situacija i u Federaciji BiH, dok je u ostalim zemljama okruženja taj odnos nepovoljniji, te tako u Hrvatskoj doprinosi učestvuju sa 52 odsto, u Makedoniji 55, Srbiji 65, Crnoj Gori 74 i Sloveniji 75 odsto.

"To potvrđuje da su u državama okruženja znatno veće intervencije i namirenja iz budžeta nego u Srpskoj. Posebno je važno da u Republici Srpskoj prihodi od doprinosa kontinuirano rastu. Očigledan primjer su prihodi po osnovu doprinosa u posljednje tri godine", navodi sa u saopštenju Fonda PIO i dodaje da je porast prihoda po osnovu doprinosa još očigledniji ako se posmatra u dužem periodu, što je znatno doprinijelo stabilizaciji penzijskog sistema.

U Fondu ističu da posebno ohrabruje to što posljednjih nekoliko mjeseci nema velikih oscilacija kada je riječ o prihodu po osnovu doprinosa, čiji je rast kontinuiran i u ovoj godini na mjesečnom nivou prosječno iznosi 68,16 miliona KM.

Do kraja godine očekuje se nastavak rasta prihoda od doprinosa na 830,80 miliona KM, kako je i planirano, a ako dosadašnji trend rasta bude nastavljen, onda bi taj plan mogao da bude i premašen.

Iz Fonda PIO ističu da se, uz rast prihoda po osnovu doprinosa i uzimajući u obzir to da se izmjenom zakonskih propisa plata od avgusta obračunava po novoj osnovi i iznos prosječne plate je povećan za oko 35 KM na mjesečnom nivou, odnosno do projektovane od 883 KM na kraju 2018. godine, stvara realna osnova za novo usklađivanje, odnosno povećanje penzija u januaru iduće godine za dva i po do tri odsto.

Prema najavama iz Vlade Republike Srpske, a prema sadašnjem trendu kretanja prihoda, u Fondu PIO Srpske kažu da je realno očekivati da u aprilu iduće godine uslijedi i vanredno povećanje penzija, da bi bio nastavljen trend kontinuiranog usklađivanja, odnosno povećanja penzija u Srpskoj, započet u januaru 2013. godine.