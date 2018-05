Ratni veterani blokirali saobraćaj u centru Sarajeva: "Ovo je prvo poluvrijeme"

SARAJEVO - Bivši pripadnici takozvane Armije BiH i HVO-a započeli su proteste pred zgradom federalnog Parlamenta gdje je počela tematska sjednica Predstavničkog doma o stanju i aktuelnoj problematici u oblasti boračko-invalidske zaštite u ovom entitetu, a kojoj prisustvuju i predstavnici boraca.

Pred zgradom Parlamenta svakog trenutka je sve više ratnih veterana.

Zbog protesta je blokiran saobraćaj u ulici ispred parlamenta.

Pred zgradom federalnog Parlamenta nalaze se jake snage policije, javlja televizija "N1".

Bivši pripadnik HVO Ivan Krajinić rekao je za pomenutu televiziju da je borce ''zlo natjeralo na proteste'' i da će u zgradu Parlamenta ući svi ukoliko ne bude dozvoljen ulazak za šest izabranih predstavnika.

''Dogovoreno je da uđe naša grupa od šest predstavnika, ali rekli su da mogu tri. Rekli smo da ako ne može šest, ulazimo svi. Vidjećemo kako će se situacija odvijati u narednih sat vremena. Opozicione stranke pričaju kako je nama teško da bi došli do vlasti. Ovo je prvo poluvrijeme naše utakmice, povukli su nas u Parlament da se dogovaramo. Planiramo poslije ramazana izaći na ulice. Naši zahtjevi su jasni mada čisto sumnjam da će prihvatiti sve tri zahtjeva. Oni finansiraju glasove od tih para koje troše sada'", rekao je Krajinić za "N1".

Portparol MUP-a KS Suvada Kuldija rekla je da protest nije bio najavljen.

"Nismo imali saznanja da će doći do ovog javnog okupljanja. Shodno tome, policijski službenici preduzeće sve mjere i radnje u skladu sa zakonom u smislu da ne dođe do narušavanja javnog reda i mira. Do sada je sve mirno i nema narušavanja javnog reda i mira", rekla je Kuldija za "N1".

Predstavnički dom Parlamenta FBiH raspravljaće o informaciji federalnog Ministarstva za pitanja boraca i ratnih invalida u vezi sa stanjem u oblasti boračko-invalidske zaštite, a najavljeno je da će pravo učešća imati, ukoliko budu željeli, predstavnici bivših pripadnika takozvane Armije BiH i HVO-a.

Jedan od zahtjeva boračke populacije jeste uvođenje novčanog mjesečnog dodatka po osnovu učešća u proteklom ratu za one demobilisane borce koji nisu zbrinuti nijednim dosadašnjim federalnim zakonom.